【英國王室】無法見愛孫一面　梅根父親批哈里夫婦「為人虛偽」

英國《每日郵報》（Daily Mail）9月1日報道，英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）的75歲父親託馬斯（Thomas Markle）批評稱，哈里王子（Prince Harry）與梅根為人虛偽，而且自己不能見二人的兒子阿奇（Archie Mountbatten-Windsor）一面，又指梅根對其如何獲得大學學費一事說謊。

託馬斯受訪時表示自己與梅根的相處一向沒有任何問題，但直至最近卻變得愈來愈差，「因為梅根懷了阿奇，所以我一直保持低調，但我現在要站出來發聲，因為他們及其公關人員一直想把我從她的生活中剔除。我當然因為見不到阿奇而感到失望」。

託馬斯說：「有時候我覺得其他人認為我不愛我女兒。我其實非常愛她，我很想將阿奇的照片放在相框中，然後放在梅根照片的旁邊。」他亦稱，8月是梅根的38歲生日，「我透過她在洛杉磯的財務顧問寄了她一張卡片，但沒有得到任何回覆，我完全不知道她到底有沒有收到。」

託馬斯同時批評哈里王子與梅根行為虛偽，因為二人一邊教導大眾要減低排放以拯救地球，但另一邊卻在今年夏天至少乘坐4次私人飛機，「我在某種程度上為他們感到難過，因為這是自作自受，你不能說一套做一套。每個人都讚賞他們的親切和美好，但他們對自己的家人卻不那麼好，這就是虛偽」。

託馬斯又稱，梅根2018年出訪斐濟（Fiji）時宣稱就讀美國大學的學費全部由自己所付是錯的，「我很抱歉，但那完全不實，她學費的每一分錢都由我所付，而且我有銀行結單可以證明。我受夠了這些謊言，我受夠了被詆毀，且被拒進入他們的生活。沒有一位對女兒這麼好的父親應該受到這種虐待」 。

（綜合報道）