【多圖】英國首相府迎來新寵物　「第一狗」曾遭遺棄現入住唐寧街

英國首相府第一貓拉里（Larry）入住唐寧街10號已達8年，這位首席捕鼠大臣，不僅見證首相府三位首相的更迭，如今，又迎來了一位新夥伴——15周大的小狗迪莉恩（Dilyn），牠將成為「第一狗」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與女友西蒙茲（Carrie Symonds）決定領養一隻來自慈善團體「威爾斯動物之友」（FOAW）、具有傑克羅素梗血統的小狗。

迪莉恩（Dilyn）是一隻15周大的小狗（Carrie Symonds Twitter）

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西蒙茲9月2日在Twitter公布小狗的名字迪莉恩。迪莉恩是一隻公狗，由於它出生時就「瘸腳」，遭動物經銷商遺棄，隨後被「威爾斯動物之友」的成員艾琳（Eileen）收留，並治好迪莉恩的小爪子。對此，西蒙茲在Twitter上大讚艾琳是位英雄。

英國首相府發言人表示，約翰遜一直關注動物的福祉，認為每隻動物都應該由好的歸宿。英國將於2020年4月6日開始實施「露西法」（Lucy's Law），禁止寵物店出售未滿6個月大的幼貓和幼犬。西蒙茲表示，這項法律有助於阻止第三方經銷商作出殘忍的行為。

如今，由前首相卡梅倫（David Cameron）飼養的拉里「不再寂寞」，至於首相府的一貓一狗會如何相處，讓人們拭目以待。

英國「第一貓」Twitter賬號對比了拉里與迪莉恩第一天進入首相府的照片。（Twitter截圖）

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