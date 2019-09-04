【英國脱歐】約翰遜「單打」國會與文翠珊的微笑

英國國會9月3日短暫復會，連同多名執政保守黨員在內，下議院成功奪得議程決定權，迫使首相約翰遜（Boris Johnson）無法強行帶領國家硬脱歐。約翰遜在會上遭到朝野連番追擊，而坐在後排議席的前首相文翠珊（Theresa May）就似乎擺出一副旁觀冷笑的樣子。

文翠珊以保守黨後排議員身份回歸國會，表情顯得一臉輕鬆。（VCG）

文翠珊7月正式辭任首相一職後，這次是她首度以國會議員身分重回議院，她坐在保守黨第三排議席，身邊的「下議院之父」祁淦禮（Ken Clarke）發言批評約翰遜圖謀倉卒舉行大選，掩蓋硬脱歐帶來的後果，指英國硬脱歐後需要花數年時間與歐盟及全球國家舉行貿易、安全等合作協議。

約翰遜回應稱，自己是祁淦禮的忠實支持者，對方聽後笑不攏嘴，文翠珊亦面露笑容，與她當首相時經常被批評而擺出一副臉如死灰的表情相比，明顯有天壤之別，她是否心想「約翰遜，你都有今日了」，恐怕只有她自己才清楚，但的而且確，文翠珊離開首相府之後，她出席不同場合時都顯得非常輕鬆。

英國國會1月否決脱歐協議，時任首相文翠珊即時「黑臉」，與她八個月後的一臉春風相比，完全是兩個世界。（路透社）

話回3日的國會，雖然在野黨以328票對301贏得控制國會議事控制權，不過文翠珊仍然投弄支持政府的一票。文翠珊時期的首相辦公室策略主任威爾金斯（Chris Wilkins）認為，文翠珊的一生差不多奉獻給保守黨，因此她不會選擇與黨打對台，避免造成分裂。