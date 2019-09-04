二戰爆發80周年　特朗普「祝賀」波蘭遭入侵

波蘭9月1日舉行活動，紀念第二次世界大戰爆發80周年。因風災未有如期出訪波蘭的美國總統特朗普當日「祝賀」波蘭，引起網民嘩然。

美國總統特朗普回應二戰80周年，「祝賀」當年被納粹德軍入侵的波蘭。（AP）

記者問特朗普有什麼想於二戰80周年紀念日向波蘭說。特朗普回應指，期望很快訪問波蘭，並恭喜波蘭，形容是擁有偉大人民的偉大國家，美國也有很多波蘭人，約有800萬人。他又說，很愛美國的波蘭朋友。

1939年9月1日，納粹德軍向波蘭發動攻擊，被視為第二次世界大戰的開始。很多網民都認為，特朗普恭喜波蘭被納粹入侵的說話不恰當。有人也指，特朗普根本不知道當年發生什麼事。

The guy has no idea what happened in 1939. https://t.co/eDvxDd2ryG — Bradley P. Moss (@BradMossEsq) 2019年9月2日

[walks into a Hallmark store] Hi, where are the Congrats On Your Nazi Invasion cards? https://t.co/ZC0FHMyUej — shauna (@goldengateblond) 2019年9月2日

波蘭多地舉行悼念活動，其中以首都華沙的規模最大。多國領袖均有出席，包括德國總理默克爾（Angela Merkel）、美國副總統彭斯（Mike Pence）和法國總理菲利普（Edouard Philippe）。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）檢閲軍方儀仗隊，出席活動的多國領袖，敲響刻有紀念字句的紀念鐘，儀仗隊士兵向無名烈士碑獻花。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在另一場合致辭。他用德文和波蘭文說：「我對在維隆（Wielun）遇上攻擊的受害者，會低下頭來，我為之前在德國暴政下的波蘭受害者低下頭來，我請求寬恕。」