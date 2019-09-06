安倍晉三的甜言蜜語？　稱與普京屬好友「一起吃過很多鹽」

日本首相安倍晉三9月5日於俄羅斯海參崴（Vladivostok）出席東方經濟論壇。安倍發表演說時，提到與俄羅斯總統普京的關係，並形容二人是一起「吃鹽」的關係。

日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普京觀賞柔道比賽。（AP）

安倍表示，這次是第27次與普京會面，二人曾一起吃過很頓飯，是「一起吃1普特鹽」（eaten a pood of salt together）的朋友（普特是俄羅斯的重量單位）。安倍所說的，其實是引用俄羅斯諺語。俄羅斯文化中，鹽是代表長久的友誼。

安倍提到俄羅斯詩人秋切夫（Fyodor Tyutchev）的詩《用理智無法理解俄羅斯》，當中詩人寫道：「你只能選擇去相信俄羅斯」。安倍表示，只有一個方法與日本交流，就是相信日本。

安倍和普京就締結和約及領土爭議等問題進行會談。普京表示，日本與美國的軍事聯繫等問題，令俄日兩國難以簽署和平條約。

日本二戰投降後，前蘇聯奪取南千島群島控制權。兩國主權爭議多年未解，一直未有正式簽署和平條約。2018年，安倍和普京同意按1956年的共同宣言加速和談程，但工作級別談判未能收窄兩國分歧。俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）8月2日到訪南千島群島，惹來日方抗議。