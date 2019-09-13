【美國大選】華裔楊安澤受網民熱捧　將向10家庭派錢卻遭質疑違法

美國民主黨9月12日再舉行總統初選辯論，根據一個網上民調，表現最好的參選人不是拜登（Joe Biden）、桑德斯（Bernie Sanders）等熱門，反而是勝算不高、華裔的楊安澤（Andrew Yang）。楊安澤可謂是這次選舉內最出位的參選人，他之前已提出全民派錢計劃，至9月12日宣布要落手落腳實行，先向10個美國家庭每月派發1000美元（約7800元），為期一年，無怪乎成為網民眼中的新寵兒。但此舉也引來違法爭議。

楊安澤雖然被指勝算不高，但網民對他非常有興趣（Getty Images）

網絡搜尋量高

楊安澤一直被指是「陪跑份子」，按CNN民調數據，他的支持率在所有參選人之中，排在第六位，但《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）指，他在網絡上卻是非常「火熱」，並且反映在Google或Twitter的搜尋數據之中。在8月，Google上網民對他的搜尋量，比熱門參選人拜登還要高出171%。

更甚是按Drudge Report網站在辯論後所做的民調，在5萬名投票的網民中，高達38%網民認為楊安澤的表現最好，大幅領先第二位、22%的拜登。

美國民主黨9月12日再舉行總統初選辯論（Getty Images）

「自由紅利」派錢計劃

楊安澤最出位的地方，莫過於他向全民派錢的「自由紅利」（Freedom Dividends）計劃，提出要向每名18歲以上的美國公民月派1000美元，形容是「充滿自由的紅利金」。而楊安澤已準備先推行小型的試驗計劃。

9月12日，他表示競選隊伍將隨機找10個美國家庭，向他們每月派1000美元，為期一年，他表示「當你向競選活動捐錢，會發生什麼？政客花錢在電視廣告、顧問費，然後你希望這會有效果。但現在是時候相信我們自己，多於相信我們的政客了。」

但是這個計劃也引來法律爭議，有專家指，把競選資金交給家庭，然後讓他們作個人之用，此舉可能會違反聯邦競選法。而楊安澤的出位計劃，也引來其他民主黨總統初選參選人的一陣笑聲。

楊安澤的競選手法出位（Getty Images）

非傳統政客 聘請演員練習辯論

但楊安澤更是一位非傳統政客，他的競選手法也非常不一般，他在練習辯論之時，會找來一班演員飾演他的對手如拜登等，然後再找來他的支持者扮演觀眾，但在練習前，會先提醒「觀眾」不要表達出對楊安澤的支持，反而要像對他毫不在乎般，只可以為其他「參選人」歡呼。在練習期間，楊安澤更指明要受盡各種難題，可見在真正的辯論上獲得網民讚許，並非僥倖。

楊安澤是一名美國出生、父母來自台灣的商人，目前在一群自稱「楊幫」（Yang Gang）的支持者下，楊安澤成為了網絡Meme、音樂及各種短片的主角，他在競選期間提倡MATH，即是「Make America Think Harder」，口號在網絡流傳，令這位參選人也成為一股不可小覷的力量。