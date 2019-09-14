特朗普樣子太「橙」？　批評「是慳電膽的錯」

美國總統特朗普（Donald Trump）一向語出驚人，最近他就將自己的樣子當成話題，指自己看起來太過「橙」，全因使用慳電膽之過。

特朗普9月12日到巴爾的摩（Baltimore）出席共和黨一個活動時，就最近政府有意放寬慳電膽規管政策一事解畫。他表示，很多人說「這些燈泡有甚麼問題？」，但他指大家是被迫使用它們，而且對他最重要的是，慳電膽的光線不好，令他一直看起來很「橙」（look orange），大家看起來都有同樣問題，因此認為它們很差勁。

他又稱，慳電膽比傳統的鎢絲燈昂貴得多，而且一旦打破時，就需要以「有害廢料」方式處理。特朗普說，這些燈泡會繼續發售，同時亦會出售鎢絲燈，因此皆大歡喜。

特朗普曾經在9日發表過類似言論，當時他表示自己不是愛虛榮的人，但自己在鎢絲燈的照射下比較好看。

石英燈泡、LED等燈泡通常比傳統鎢絲燈節省25至80%能源，而且亦較為耐用。不過美國能源部在4日決定廢除奧巴馬（Barack Obama）時代限制燈泡能源效益的規定，意味當地可能增加鎢絲燈的需求，導致電力使用量上升。

能源部解釋這個決定可以為消費者提供更多選擇，但實情是否因為特朗普想推翻奧巴馬的所有政策，這個留待大家自行判斷。