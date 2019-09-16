約翰遜自比「變形俠醫」形容脱歐決心　遭角色演員嘲諷比喻錯誤

英國首相約翰遜接受英國媒體訪問時，強調要令英國在10月31日如期脱歐，更自比是《復仇者聯盟》超級英雄「變形俠醫」，但遭飾演此角色的荷里活演員麥克雷法路（Mark Ruffalo）嘲笑他對角色性格不夠了解。

約翰遜在9月15日刊出的《星期日郵報》訪問中指出，變形俠醫愈氣憤就愈強，「無論被束縛得多緊，他總能夠脱身，這也是這個國家的現況。我們將在10月31日脱歐。」

惟飾演「變形俠醫」的演員麥克雷法路在Twitter指出，「約翰遜忘記了變形俠醫只會為了整體利益而戰。憤怒和強大也可以具密集性和破壞性。他只會在與一個團隊一致時，才會發揮出最佳表現；而當他孤獨一人時，便會出現災難。」

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he』s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 2019年9月15日

約翰遜8月向英女王提出延長國會休會期的要求，並在8月28日獲得女王批准，國會將休會至10月14日，結果引來不少國會議員批評，並引起民眾抗議，認為此舉是阻止國會議員再押後脱歐。