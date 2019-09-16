約翰遜自比「變形俠醫」形容脱歐決心　遭角色演員嘲諷比喻錯誤

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英國首相約翰遜接受英國媒體訪問時，強調要令英國在10月31日如期脱歐，更自比是《復仇者聯盟》超級英雄「變形俠醫」，但遭飾演此角色的荷里活演員麥克雷法路（Mark Ruffalo）嘲笑他對角色性格不夠了解。

約翰遜在9月15日刊出的《星期日郵報》訪問中指出，變形俠醫愈氣憤就愈強，「無論被束縛得多緊，他總能夠脱身，這也是這個國家的現況。我們將在10月31日脱歐。」

惟飾演「變形俠醫」的演員麥克雷法路在Twitter指出，「約翰遜忘記了變形俠醫只會為了整體利益而戰。憤怒和強大也可以具密集性和破壞性。他只會在與一個團隊一致時，才會發揮出最佳表現；而當他孤獨一人時，便會出現災難。」

約翰遜8月向英女王提出延長國會休會期的要求，並在8月28日獲得女王批准，國會將休會至10月14日，結果引來不少國會議員批評，並引起民眾抗議，認為此舉是阻止國會議員再押後脱歐。

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