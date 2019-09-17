盧森堡大整蠱？　約翰遜記者會陷兩難　「好打得」變落荒而逃

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月16日出訪盧森堡，期間與首相貝泰爾（Xavier Bettel）會面，會後卻出現引人注目的插曲，場外有大批民眾抗議，最後這位自封「變形俠醫」（Hulk）、「好打得」的英國首相決定臨時缺席記者會，留下空講台予貝泰爾唱獨角戲。 為何約翰遜要「落荒而逃」？英國媒體便認為，從盧森堡的安排看來，貝泰爾似乎是刻意讓約翰遜難堪。

約翰遜：約翰遜與貝特爾9月16日在室內會談，一班反對英國脫歐的民眾則在場外示威。（AP）

約翰遜與貝特爾當日在室內會談，一班反對英國脫歐的民眾則在場外示威。會面結束後，盧森堡一方安排記者會在戶外舉行，場地與示威者只有一段小距離。

約翰遜面臨兩難局面：若參加記者會，他每一句說話都會被噓聲淹沒；若不，看起來則像害怕示威而逃跑，似乎太過窩囊。

最後約翰遜走過人群離開，在場民眾高聲抗議，並大叫約翰遜走開。客人雖然走了，但貝泰爾仍走到講台說話，批評約翰遜把脱歐困局責任歸咎歐盟，把歐盟「搞得像個惡人」。隨之而來的，是示威者的歡呼聲和掌聲。

約翰遜：有人形容約翰遜是「Incredible Sulk」，而非「Incredible Hulk」。（AP）

英國《電訊報》便認為，盧森堡當局的安排有幾個不尋常之處，懷疑當局有心捉弄約翰遜。第一，會談在室內，記者會卻移師到戶外；第二，在這些重大場合，示威者一般不能如此靠近記者會場地。

據指約翰遜曾要求將記者會移往室內，惟遭盧森堡以室內空間不足為由拒絕。盧森堡一方聲稱，指已試圖配合，並無意圖讓約翰遜出醜。不過自稱「變形俠醫」的約翰遜，明顯已大出洋相。