加拿大總理杜魯多被揭「黑」歷史　選情更添變數

加拿大10月21日舉行大選，總理杜魯多（Justin Trudeau）一直尋求連任，但他近月飽受醜聞困擾，《時代》（Time）雜誌更於9月18日公開對方的「黑材料」：一張他年輕時期打扮成有色人種的照片。杜魯多同日為此致歉，但事件可能為他的選情帶來不明朗因素。

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 『Arabian Nights』 party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) 2019年9月18日

《時代》雜誌18日公開温哥華西點格雷學校（West Point Grey Academy）2001年校刊的照片，當時杜魯多正於該校任教。照片中見到當時29歲的杜魯多一身深色皮膚打扮，出席「阿拉伯之夜」晚宴。

有關照片曝光後，杜魯多承認自己就是相中人，稱自己打扮成阿拉丁出席晚宴。他向傳媒承認打扮有種族歧視成份，但當時沒有察覺。他就事件公開致歉，稱自己不應這樣做，並為自己沒留意到問題感到抱歉。

杜魯多亦承認，自己曾經在高中時期參加天才表演時，亦以深色打扮演繹牙買加民謠《Day-O》，他對自己的行為深感悔意。

加拿大總理杜魯多尋求在10月舉行的大選帶領自由黨保住最大黨地位，但他捲入政治醜聞而民望下滑，再加上「黑臉」照片事件，令他的形勢可謂雪上加霜。（Reuters）

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事件惹來當地極大迴響，加拿大穆斯林全國議會（National Council of Canadian Muslims，NCCM）主席法魯克（Mustafa Farooq）對杜魯多的行為感到遺憾，稱這種「黑臉」打扮不能接受和需要譴責。

多名政界人士亦對杜魯多口誅筆伐，新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）批評照片有侮辱成份，綠黨領袖梅伊（Elizabeth May）稱對事件感到震驚。而有意重奪執政權的保守黨領袖希爾（Andrew Scheer）直言杜魯多缺乏判斷力和誠實，認為對方無能力帶領國家。