英國法院下週裁決首相關閉國會爭議案　英女王又被「擺上枱」？

英國法院9月17日至19日一連三天開庭，審議首相約翰遜（Boris Johnson）關閉國會的做法是否違法，包括有沒有誤導英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），預料下週初宣判。一旦法院裁定約翰遜違法，他將要再去向英女王提出請求，要求女王讓國會重新復會，媒體形容這將把英女王推向尷尬處境。

英國脱歐亂局未止，英女王也無法置身事外。圖為約翰遜7月時與英女王見面（Getty Images）

約翰遜8月向英女王提出延長國會休會期的要求，8月28日獲得女王批准，引來不少國會議員及民眾批評，議員更採取法律行動。他們質疑約翰遜的做法違憲，並且有誤導英女王之嫌，約翰遜向外稱，為了展開新的國會會期，有必要延長休會期，讓各政黨有時間舉行年度會議。但議員則認為他是想藉此縮減國會可通過阻止硬脱歐議案的時間。

英國最高法院（Supreme Court）一連三天審議後，預計下週初有裁決。倫敦大學國王學院（King's College London）研究教授博格達諾（Vernon Bogdanor）指，若然法院裁決約翰遜違法，不能強迫休會，便須恢復國會，屆時他之前給英女王的意見也要「撤回」，博格達諾稱「若首相違法，他會遭到起訴，如其他人一樣被帶到法庭。」

美國有線新聞網絡（CNN）報道，若法庭作出不利政府的裁決，約翰遜便要作出不情願的選擇，要不接受法庭傳訊，要不去見英女王，請求女王推翻他之前提出的意見。報道稱，這會讓女王置身尷尬的處境，尤其是她一向盡力避開政治爭議，只專注於王室公務。

若是約翰遜一方敗訴，且拒絕讓國會復會的話，英女王更會成為政治焦點，有可能要在約翰遜與法庭之間選邊站隊。