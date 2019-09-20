杜魯多再有塗黑膚色扮鬼臉片段曝光

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）一再捲入種族歧視醜聞，繼《時代》（Time）雜誌9月18日公開他一身深色皮膚打扮的照片後，加拿大《環球新聞》（Global News）9月19日亦取得一段相信是杜魯多塗黑膚色的片段。

（Global News網頁截圖）

報道指，該片段是在1990年代拍攝的，不過地點不明；杜魯多在片中穿着白色T裇，手臉均塗黑，舉起雙手大笑、伸脷和扮鬼臉。杜魯多所領導的自由黨一名高層成員證實，片中的男子是杜魯多本人，但報道指未能確認片段與他早前被曝光的照片是否在同一場合拍攝。

該片段是杜魯多在24小時內第三次被揭發有關他塗黑皮膚的醜聞。稍早前《時代》周刊公開杜魯多2001年在温哥華西點格雷學校（West Point Grey Academy）任教時，以一身深色皮膚的打扮出席「阿拉伯之夜」晚宴；杜魯多後來亦承認，自己曾經在高中時期參加天才表演時，以深色打扮演繹牙買加民謠《Day-O》。

有關照片曝光後，杜魯多公開致歉，向傳媒承認打扮有種族歧視成份，但當時沒有察覺。他就事件公開致歉，稱自己不應這樣做，並為自己沒留意到問題感到抱歉。

（綜合報道）