巴西總統斥媒體誇大亞馬遜雨林火災　讚特朗普尊重主權

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因亞馬遜雨林大火而飽受國際社會批評。這名人稱「巴西特朗普」的狂人，9月25日在聯合國大會發言時，竟仿效特朗普，指摘媒體報道「假新聞」。他稱國際媒體誇大亞馬遜火災問題，強調亞馬遜是巴西的主權財產，反對他國的「殖民主義者精神」。

博爾索納羅

對於環保人士的種種指摘，博爾索納羅表示，將亞馬遜描述為人類遺產是一種謬論，將亞馬遜形容作世界之肺亦是誤解。

他強調，亞馬遜雨林是巴西的主權領土，又指國際媒體在亞馬遜火災上誇大其詞，稱每個國家都有自己問題，一些國家卻帶着殖民主義者精神，借大火懷疑巴西國家主權。

博爾索納羅又在講話中「特別感謝」美國總統特朗普的支持，指後者展現應在聯合國成員國之間的精神：尊重每個成員國的自由及主權。

博爾索納羅的指控，明顯是針對法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。二人在8月的七國集團（G7）峰會就亞馬遜森林大火問題鬧不和。

七國同意撥款2,000萬美元緊急援助，協助巴西撲救亞馬遜森林大火，惟遭博爾索納羅抨擊侵犯國家主權。博爾索納羅更一度人身攻擊法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron），指她「不夠我老婆靚」。