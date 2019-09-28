【英國王室】哈利王子到安哥拉掃雷　追尋母親戴妃昔日足跡

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Duke of Sussex，Prince Harry）9月27日訪問非洲國家安哥拉（Angola），踏足母親戴安娜王妃（Princess Diana）生前走過的地雷區，他表示沿着母親昔日足跡而行感到非常激動，並承諾協助推動全球掃雷工作。

哈利王子到訪安哥拉城鎮萬博（Huambo），當地曾經是一個滿佈地雷的危險地區，戴妃1997年訪問當地時，曾經由英國掃雷慈善組織Halo Trust人員帶領下，參與掃雷而成為國際焦點。

事隔22年，萬博已經不再是充滿地雷威脅的地方。哈里王子表示，能夠追溯母親的步伐令他非常感動，而且見證當地由不安全而荒涼的地區變成朝氣蓬勃、本土商業及學校林立的社區。

哈里王子較早前參觀安哥拉東南部城鎮迪里科（Dirico）附近的一處地雷區，他先聽取Halo Trust人員講解安全守則，之後穿上防護裝備引爆地雷。

他表示，地雷是戰爭帶來而未被撫平的傷痕，清除地雷有助當地得到和平，再為大家帶來機遇。哈利王子亦認為，掃雷亦可以保護區內不同而獨特的野生動物，因此呼籲國際社會參與清除安哥拉高原的地雷。

安哥拉在1975至2002年期間爆發內戰，根據Halo Trust的資料顯示，當地有大約1200個地雷區，是全球其中一個埋有最多地雷的國度。該組織指自1994年至今共拆除10萬枚地雷，但沒法掌握餘下數量。

戴妃在1997年訪問當地後不久於巴黎遇上車禍身亡，令她無法見證國際社會簽訂由自己促成的禁止地雷公約。哈利王子認為，假如母親當年沒有到當地推動掃雷，萬博仍舊是一片地雷區，他對於母親的工作，以及與出身當地的兒童見面而感到十分驕傲。