「英國特朗普」同「本尊」一樣？　約翰遜被爆偷摸兩女大腿

英國保守黨大會29日登場之際，首相約翰遜（Boris Johnson）在當天被爆出20年前在餐會上摸女記者的大腿，而幾天前約翰遜才被指控撥公款給女性密友、美國企業家阿爾庫里（Jennifer Arcuri）。

《星期日泰晤士報》記者Charlotte Edwardes指控約翰遜在私人午餐會上抓兩名女性的大腿內側（點圖瀏覽）↓↓↓

英國《衛報》報道，時任英國《旁觀者》周刊編輯的約翰遜被控在1999年的私人午餐餐會上抓兩名女性的大腿。《星期日泰晤士報》記者夏洛特愛德華茲（Charlotte Edwardes）指控，在1999年一場私人餐會上，約翰遜在餐桌底下摸她的大腿。她說，約翰遜「用手抓大腿的非常內側」令她突然「坐好」，她也指控約翰遜在同一場餐會上對其他女性也做出一樣的事。

唐寧街發言人表示，「指控不實」。據說約翰遜對此指控感到非常憤怒，唐寧街內部消息人士也指稱該指控是「一派胡言」、「胡扯」。愛德華茲29日推文表示，「若首相不記得這件事情，那可見我的記憶比他好」。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，「約翰遜從不會嘮叨別人的私生活」，但夏國賢後來向Channel 4表示，「我認識愛德華斯，我認識的她是值得信賴的」。英國議員盧綺婷（Amber Rudd）隨後也推文表示，「我同意@MattHancock」。

約翰遜本來希望透過本周在曼徹斯特的保守黨大會，解釋如何「完成脫歐」，並聚焦一系列國內政策，包括英國國民健保、法律與規範及學校議題。但約翰遜自今年稍早擔任保守黨領導人後，他的私人議題一直被關注。前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）表示：「約翰遜有著像在瓷器店裏的法蘭克斯賓塞（Frank Spencer）風格，不過他是一個好人，我認為他很在乎女性。」

影子內閣婦女與平等國務大臣巴特勒（Dawn Butler）則致信內閣秘書長塞德維爾（Mark Sedwill）、保守黨主席克萊弗（James Cleverly），要求「針對泰晤士報報道關於約翰遜的指控，進行立即及全面的調查」。

英國首相約翰遜被該國媒體揭發曾動用公帑資助女性友人卻沒有申報兩人關係，惟他否認有做錯。該名女子被指與約翰遜有婚外情關係。圖為約翰遜伴侶西蒙茲9月28日少有地公開與他亮相，不過傳聞曝光或會令這位首相現任女友陷於尷尬。（AP）

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