赤道畿內亞副總統貪腐惡名昭彰　瑞士扣押25部名車全數拍賣

寶龍拍賣行（Bonhams）9月29日在瑞士拍賣非洲中部國家赤道畿內亞（Equatorial Guinea）總統姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ）的兒子曼格（Teodorin Obiang Nguema Mangue）收藏的25部名車，預計總價約1850萬瑞士法郎（約1.46億港元）。

瑞士拍賣赤道畿內亞總統兒子名車：圖為謝斯雷鎮（Cheserex）的Bonmont高爾夫鄉村俱樂部9月27日展出本屬於曼格的法拉利Enzo跑車。（Reuters）

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身為赤道畿內亞副總統曼格涉因挪用公款及洗錢，遭瑞士政府調查，他的一批愛車也被沒收。這批汽車是在2016年在當地機場被拘留的。

是次拍賣的跑車，包括林寶堅尼（Lamborghini）、法拉利（Ferrari）和勞斯萊斯（Rolls-Royces）等牌子的汽車。所得款項都會捐到慈善機構。

除了瑞士外，法國與巴西亦曾對曼格作出類似指控。巴黎法院2017年指曼格涉嫌洗黑錢和挪用公款，涉及數百萬法郎。巴西政府2018年指，曼格和隨他一同出行的人被搜出未經申報的名錶及1600萬法郎現金，或是他們努力花費的其中一部分「黑錢」。