【英國王室】憂戴妃噩夢重演　哈里王子力挺愛妻控告媒體

英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的私人信件2月遭媒體公開後，梅根入稟控告涉事的英國小報。哈里王子他10月1日發聲明護妻，他表示自己與梅根面對「殘酷的傳媒」，不得不採取法律行動。他甚至提到母親戴安娜王妃，表示「我失去了母親，現在我看到我的妻子成為同樣強大力量的犧牲者。」

英國王室：哈里王子與梅根的私人信件遭英國媒體公開。（AP）

🔻哈里王子早前與梅根及兒子阿奇出訪南非的照片🔻

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涉事信件是梅根寫給她父親託馬斯（Thomas Markle）的一封私人信件，今年2月，託馬斯接受《星期日郵報》（The Mail on Sunday）訪問，信件一併公開。

哈里王子10月1日在官網發聲明表示，他與妻子都相信媒體自由以及客觀、真實的報道，但不幸的是，梅根已成為英國一家小報的最新受害者。他指摘該報對梅根私人信件的內容斷章取義，誤導讀者。

哈里形容，該報發動一場針對個人的運動，在過去一年中，由梅根懷孕以至迎接新生兒時，這種殘酷運動一直升級。

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文中指出，事到如今，一連串的錯誤報道已經無法再澄清，這些報道甚至每幾小時就出現，所以他們不得不採取法律行動。

哈里又表示，目睹妻子為此而痛苦，他最深的恐懼是看到歷史重演。「我見過我所愛的人如何被商品化，不被視為真人。我失去了母親，現在我看到我的妻子成為同樣強大力量的犧牲者。」

哈里的母親戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）1997年8月31日在法國一個隧道中因躲避狗仔隊追蹤而發生嚴重車禍，最後傷重不治，終年36歲。