與湯告魯斯會面　烏克蘭總統：哇！好靚仔

烏克蘭總統澤連斯基近期捲入華盛頓政治風波，但仍有興致與著名影星湯告魯斯（Tom Cruise）會面。會晤時，喜劇演員出身的澤連斯基望着「靚佬湯」，情不自禁地說：「你長得真帥！」

澤連斯基看到湯告魯斯後，向對方表示：「你長得很帥。」（路透社）

湯告魯斯9月30日應邀到基輔與澤連斯基會面。會議片段顯示，澤連斯基握住湯告魯斯的手，猶如粉絲般說：「你長得很帥……就像在看電影一樣。」

房間內傳來一陣笑聲，「靚佬湯」幽默回應：「錢沒白花。」他又指出，希望在烏克蘭尋找電影拍攝地點，又表示對烏克蘭的鵝卵石街道深感興趣。

澤連斯基又提到自己在電影界的經驗，希望烏克蘭能成為電影製作人的吸引力目的地。

湯告魯斯是荷里活其中一名著名型男。（Getty Images）

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澤連斯基又向湯告魯斯提到，自己最近感到疲憊。他最近捲入美國政治風波，特朗普被指7月曾在一次通話中，向澤連斯基施壓，敦促該國調查拜登及其兒子亨特。眾議院及後對特朗普發起彈劾調查。

澤連斯基9月30日指，基輔不太可能會公開7月25日與美國總統特朗普的通話內容，強調不會受命調查拜登。

澤連斯基憑2015年上映的電視喜劇《人民公僕》（Servant of the People），在全國廣受歡迎。劇中他扮演一個直腸直肚的教師，因為一段批評貪腐的影片而爆紅，一躍當選總統。