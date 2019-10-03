美國人發揮創意用Emoji反特朗普　「性感桃子」大熱

政壇花邊
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近日不論在Twitter還是WhatsApp，美國人都喜歡用桃子Emoji傳遞「秘密」信息，背後竟然與美國總統特朗普（Donald Trump）惹上的麻煩有關。

就在特朗普遭爆出「通烏門」事件後，美國饒舌歌手Lizzo 9月24日在Twitter發了一則帖文，寫道：「IM🍑MENT」，至今獲得約12萬個讚好和近2萬次轉發。

在英文「彈劾」（impeachment）一詞中，包含了「桃子」（peach）一字，故此變成im-🍑-ment。美國網民在這裏玩了一個結合表情符號Emoji和英文單字的遊戲，用來表達希望彈劾特朗普的聲音。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，這股「桃子風潮」帶動了網上手工製品的生意，與桃子相關的貼紙和徽章大賣；酒吧內也新增了各種桃味的飲品。

桃子Emoji其實並非新鮮事，但就鮮有與政治關聯起來。起初由於桃子Emoji外形的關係，網民們普遍理解為性感的臀部，又或者與性相關的事情。惟這次「桃子彈劾」出現後，桃子Emoji除了代表「彈劾特朗普」外，人們還聯想到其顏色與特朗普的膚色相近，故此還帶有嘲諷和反對特朗普的意味。

研究大腦如何詮釋Emoji的倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）講師韋斯曼（Benjamin Weissman）表示，人們會採用類似單詞的方式，為Emoji賦予新的含義。

英國語言學教授埃文斯（Vyvyan Evans）更提到，像「IM🍑MENT」這種巧妙地以象形和文字表達抽象事物的方式，其實早在6000多年前居住在美索不達米亞的蘇美爾人（Sumerians），在其楔形文字中經已採用過。

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