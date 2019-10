【英國王室】哈里王子「手腕硬起來」　就竊聽疑雲控告英國兩報

英國薩塞克斯公爵哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)10月4日控告《太陽報》(The Sun)及每日鏡報(Daily Mirror),指該兩份報章偷聽他的電話內容。

英國王室:哈里王子與梅根的私人信件遭英國媒體公開。(AP)

哈里王子的發言人表示,這宗官司是針對他的電話留言被非法截取,但沒有透露更多細節。

《太陽報》由傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)旗下新聞集團(Newscorp)擁有,該報承認收到王室方面的指控。據英國廣播公司(BBC)得到的消息,哈里王子的指控內容追溯至2010年前,或可能與他在2000年代初期遭竊聽有關。

該次竊聽風波之中,哈里王子的大嫂、劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)等都是受害者,事件導致梅鐸旗下的《世界新聞報》(News of the World)在2011年被迫結業。

哈里王子妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)早前控告《星期日郵報》(The Mail on Sunday),指自己的私人信件遭媒體公開。哈里王子10月1日發聲明護妻,他表示自己與梅根面對「殘酷的傳媒」,不得不採取法律行動。他甚至提到母親戴安娜王妃,表示「我失去了母親,現在我看到我的妻子成為同一股強大力量的受害人。」

梅根是非多:薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)嫁入王室前後都有不少新聞,而似乎負面新聞較多。其中最多人談論的,是她跟劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)盛傳不和,但兩人2018年12月出席聖誕禮拜時則一同到場,而且有說有笑。這甚有兩人以行動闢謠的意味。(路透社)

