【英國王室】哈里王子「手腕硬起來」　就竊聽疑雲控告英國兩報

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）10月4日控告《太陽報》（The Sun）及每日鏡報（Daily Mirror），指該兩份報章偷聽他的電話內容。

英國王室：哈里王子與梅根的私人信件遭英國媒體公開。（AP）

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哈里王子的發言人表示，這宗官司是針對他的電話留言被非法截取，但沒有透露更多細節。

《太陽報》由傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下新聞集團（Newscorp）擁有，該報承認收到王室方面的指控。據英國廣播公司（BBC）得到的消息，哈里王子的指控內容追溯至2010年前，或可能與他在2000年代初期遭竊聽有關。

該次竊聽風波之中，哈里王子的大嫂、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）等都是受害者，事件導致梅鐸旗下的《世界新聞報》（News of the World）在2011年被迫結業。

哈里王子妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）早前控告《星期日郵報》（The Mail on Sunday），指自己的私人信件遭媒體公開。哈里王子10月1日發聲明護妻，他表示自己與梅根面對「殘酷的傳媒」，不得不採取法律行動。他甚至提到母親戴安娜王妃，表示「我失去了母親，現在我看到我的妻子成為同一股強大力量的受害人。」

梅根是非多：薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）嫁入王室前後都有不少新聞，而似乎負面新聞較多。其中最多人談論的，是她跟劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）盛傳不和，但兩人2018年12月出席聖誕禮拜時則一同到場，而且有說有笑。這甚有兩人以行動闢謠的意味。（路透社）

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