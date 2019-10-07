杜特爾特眼睛運動不受控　認患「重症肌無力」

菲律賓總統杜特爾特10月5日在俄羅斯公開承認患上罕見的「重症肌無力」。他說這是遺傳自祖父的病。他更打趣說，如這是他鐵腕掃毒的報應，請上天先讓他跟台上的女士合唱一曲再來懲罰他。

菲律賓總統杜特爾特10月5日解釋自己的雙眼看來一大一小，以及眼睛運動不受控的原因，原來他患有重症肌無力。圖為他（圖左）與俄羅斯總統普京（圖右）10月3日在索契舉行的一個活動上握手。（Reuters）

菲律賓總統辦公室10月5日發出聲明指出，現年74歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）在俄羅斯與菲律賓僑民會面時說：「這是一種神經失靈……我從祖父那裏得到的。我相信這確實是遺傳病。」

重症肌無力（myasthenia gravis）是一種自身免疫性疾病，會破壞防止肌肉收縮的肌肉受體，並可能導致眼瞼下垂或整體無力。此病可通過治療來控制，患者生活大致不會受影響。不過有些病人可能出現呼吸衰竭，需緊急送醫。

杜特爾特承認患病，為其長長的「病歷新聞」表單增添新項目。他因頭痛缺席2018年11月東盟峰會活動和晚宴；他在2019年2月因缺席菲律賓國內一個活動，便被傳已去世。此外他2018年10月曾接受結腸癌檢查，所幸測試結果呈陰性。他2016年12月承認飽受病痛折磨，不得不服用芬太尼類藥物來紓緩。