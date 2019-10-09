特朗普祝安倍晉三「39歲」生日快樂　且遲了兩星期

美國總統特朗普（Donald Trump）的言行再受到關注，他在一天裏叫錯北約秘書長的名字、又遲了兩週祝「安倍晉三39歲生日快樂」。

特朗普10月7日在白宮美日簽署貿易協議記者會上，記錯時間、記錯年紀，祝生辰在兩週前9月21日的日本首相安倍晉三「39歲生日快樂」，「39歲」或許只是「祝你永遠18歲」式的玩笑話，但當天確有一位元首過生日，就是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。不過，普京新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對記者們說，「直到10月7日結束，沒收到從特朗普和澤連斯基（Volodymyr Zelensky，即烏克蘭總統）的祝福。」

輿論認為，特朗普是為將心意廣而告之、故意說錯，而且，特朗普還給普京準備了一個「驚喜」——撤軍敘利亞。白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）此前一天10月6日發表聲明稱，美軍「將不會支持或參與（土耳其入侵敘利亞的）軍事行動」，「亦不會再出現在鄰近地區。」

具新華社背景的社交媒體公眾號「牛彈琴」10月9日刊文認為，特朗普雖然不能給普京烏克蘭，現在他給了普京敘利亞北部，俄羅斯終於熬走了美國。而「牛彈琴」和美國彭博社10月8日文章均認為，俄羅斯是美國撤軍敘利亞的大贏家。美國駐ISIS前特使麥克格克（Brett McGurk）稱，美國撤軍意味着將剔除唯一能在敘利亞制衡俄羅斯的軍事力量。

除了將生日快樂的祝福錯念這個「美麗的錯誤」，當天發言時，特朗普還錯把北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱為索里海姆（Jens Stolheim）。白宮隨後公布的特朗普演講全文，仍保留了特朗普的錯誤叫法，只是進行了修改與標註。