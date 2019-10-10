與特朗普對話風險高　愛離題突襲挑釁　各國領袖頭痛

美國總統特朗普（Donald Trump）目前身陷彈劾危機，他遭「吹哨者」舉報今夏曾致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），施壓其調查美國前副總統拜登跟他兒子，白宮被迫公開通話紀錄。此事在國際政壇引發後續效應，以往各國領導人的幕僚若能安排跟美國總統通話，通常被視作外交勝利，如今風險卻愈來愈高，從通話紀錄可能被公布到國內政治反彈，都讓幕僚們有些戒慎恐懼。

特朗普烏國總統通話事件 基輔餘波蕩漾

路透報道，特朗普7月25日跟烏國總統澤連斯基的通話事件，仍在基輔餘波蕩漾，並導致華府啟動彈劾調查，而領導這次調查的美國眾議員，現在也希望調閱特朗普跟俄羅斯總統普京及其他外國領導人的通話內容，因為美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）憂心，特朗普與外國領袖的通話恐怕已對國家安全造成危害。

去年6月離任的法國前駐美大使阿羅（Gerard Araud）說：「大家都在適應這樣一個事實，就是跟特朗普講電話跟和一般領導人通話完全不同。」阿羅曾幫忙安排法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與白宮多次通話。

對於任何曾與特朗普通話的外國領導人來說，通話逐字稿可能被公布，令人憂心，恐將改變未來此類通話的作用。

美國總統特朗普（右）今年7月和烏克蘭總統澤連斯基（左）通話時，要求烏克蘭調查前美國副總統拜登父子。 （VCG）

外國領導人 最怕特朗普扯意料外話題

但阿羅認為，通話內容外洩應該不是外國領導人最擔心的事情，他們最怕的是特朗普常會突然扯出一些意想不到的話題，讓人措手不及。

阿羅說：「若你想在政策上取得進展，那是個真正的問題。每個國家元首和政府都在適應這種遭到（特朗普）突襲無法接話的狀況。跟他談話常會讓你大吃一驚。」

法國前駐美大使阿羅（Gerard Araud）指最怕特朗普扯意料外話題。（VCG）

澳洲前總理杜布爾 移民問題吃大虧

特朗普一上台就有人吃過這種虧。2017年1月特朗普就職幾天後，跟時任澳洲總理的杜布爾（Malcolm Turnbull）通話，特朗普在談到移民問題時突然對杜布爾說，「你比我還糟糕」，並抱怨兩國移民協議讓他看來很愚蠢。這些通話內容被洩露給華盛頓郵報，造成杜布爾因強硬反移民立場而在國內遭遇麻煩。

上周美國司法部也證實，特朗普曾跟澤連斯基以外的領導人通電話，要求他們幫忙美國司法部長巴爾（William Barr）收集資料，針對美國特別檢察官穆勒調查特朗普陣營通俄門案進行反制。

這些領導人並未被點名，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）證實曾跟特朗普談過此事。英國政府也表示，特朗普跟澤連斯基通話隔日曾與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話，但主題和通俄門無關。

美國總統特朗普（右）9月在白宮歡迎訪美的澳洲總理莫里森（左）。（VCG）

以前像中獎 現在通話要「非常小心」

英國皇家聯合三軍研究院國際研究主任艾爾表示，對各國領導人來說，跟美國總統通電話就像中了獎一般，但特朗普已讓這想法完全改變，現在大家認為「跟特朗普打電話風險很高，這類通話很難避免，但現在政府首腦們跟特朗普說話非常謹慎」。

領導人之間通話，事先需要長時間的準備和簡報，幕僚們會草擬開場白、談話要點、如何回應對方提出的挑戰性問題，以及尋求合作的具體政策。通話會有幾個人旁聽，有人會記錄並發給相關政府部門，以便針對結論展開行動。

歐盟國家一位前總理表示，若他現在要跟特朗普通話，他會非常小心不要偏離主題，即使這代表無法跟特朗普相談甚歡。特朗普喜歡在談話時聊點雙方都有興趣的話題，例如高爾夫球，並使用非常親切的語言。這位要求匿名以免傷害該國對美關係的前領導人說：「當然，你想跟這位美國總統有良好關係，但在當前環境下，你應堅持按照劇本走，保持乾淨俐落。」

昔日跟美國總統通話被視為是外交勝利，如今卻宛如冒險。圖為美國總統特朗普2017年和愛爾蘭總理瓦拉德卡通話。 （VCG）

資深外交官建議：公事公辦 只講事實

一位經常策劃跟聆聽該國總理與其他國家領導人通話的資深外交官表示，通話內容外洩是個問題，但黨派鬥爭是個新的風險：「這些是重要步驟。你希望正確地進行通話、提出你的要點並推進雙邊關係。不過，此事因特朗普變得愈來愈難，更加難以預測，你周密的計畫可能因意料之外的談話而偏離軌道。」

他表示，現在跟特朗普通話必須秉持公事公辦的態度，且「只講事實」，避免像烏克蘭總統澤連斯基那樣，和特朗普對話時有些內容似乎在奉承他。

阿羅也強調這點，並稱他曾建議法國總統馬克龍，避免回應特朗普的挑釁：「至少在Twitter上，我對馬克龍的建議是不要回應，因為特朗普會加碼，而你會輸掉。」

阿羅曾建議法國總統馬克龍避免回應特朗普的挑釁。（VCG）

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