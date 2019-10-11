【中美貿易談判】劉鶴與萊特希澤會面首天　在這方面意見一致

中美第13輪貿易談判10月10日在華盛頓開始，第一天的談判持續了8小時，媒體還披露了兩國代表的飲食。

中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）可能尚未達成貿易協議，但他們在吃什麼午餐上達成了一致——華盛頓一家餐館外賣午餐。

報道稱，工作人員從一輛黑色的SUV中，將克萊德餐飲集團（Clyde's Restaurant Group）三個棕色的袋子拿進美國貿易代表辦公室。

根據該餐飲集團的官網介紹，該連鎖店供應「經典的美國食品」，使用當地的、農作物做原料製作美食，包括牛排和漢堡。

報道指出，劉鶴、萊特希澤以及美財長姆努欽（Steven Mnuchin）會晤8小時，17時30左右，劉鶴笑着離開美國貿易代表辦公室大樓。

據悉，中美代表正在華盛頓舉行第13輪貿易談判，10日是談判的第一天，11日還有一天的談判。美國總統特朗普（Donald Trump）還宣布將於11日在談判結束後會見劉鶴，這也給談判注入了積極的因素。

關於中美談判代表的餐飲細節，中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文2019年3月份也曾提到過。

王受文當時在一場記者會上說：「磋商過程中大家中午吃盒飯，吃盒飯的時候，劉鶴副總理和萊特希澤都是從外面買來的盒飯，劉副總理吃的是牛肉漢堡，萊特希澤吃的是茄子雞丁。磋商過程中有咖啡，有茶，但他們兩位沒有喝咖啡，沒有喝茶，喝的都是白開水，就是要找共同點。」