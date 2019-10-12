特朗普指中國將購400億到500億美元農產品　「美國農民應買地了」

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮會見中國國務院副總理劉鶴，在這場會晤上，特朗普大談中國將在不到兩年的時間裏，購買價值400到500億美元的農產品。對於此「功績」，這位總統得意地指，美國農民應購買更多土地及更大的拖拉機了。

中國將加碼購買美國農產品

特朗普當天表示，這對美國農民來說是一筆巨大的交易。中國將購買價值400億到500億美元的農產品。這個規模有多大？特朗普說，這將是中國迄今最高購買量的2.5倍到3倍。中國在最高價時購買了160億或170億美元，之後將增加到400億至500億美元。他相信，中國現在對美國農產品的採購規模大約是80億美元。

特朗普再三表示，中國將繼續購買美國農產品，當協議簽署時，規模將達到400億美元到500億美元。

這位美國總統還半開玩笑地說，美國農民應該去購買更多土地，以及更大的拖拉機，他不知道美國農民能否生產出這麼大規模的農產品。他又得意地指，這意味着農民將不得不加班。

同場的劉鶴則證實，中方已經開始採購2,000萬噸美國大豆。然而，對於採購美國農產品的問題，中方通稿並未提及。

特朗普收習近平信件：非常好

在會面期間，劉鶴中途向特朗普轉交中國國家主席習近平的信件，劉鶴本來指「遲些向你讀出」，但特朗普已直接指「我可以看看嗎？那將是非常好的。」特朗普收信後，不斷指「這是很好。」他並舉起信件，讓記者拍照。

特朗普又不忘向中國「大派高帽」，他稱非常尊敬中國，非常尊敬中國國家主席習近平。特朗普透露，他非常詳細地觀看了中華人民共和國成立70周年的紀念活動，「這是一個令人難以置信的事件」。特朗普又對中國國慶表示祝賀。