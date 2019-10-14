西班牙國慶跳傘表演　資深傘兵臨場失準　連人帶國旗撞燈柱

西班牙國慶閱兵發生令人尷尬的一幕。一名身披國旗的跳傘兵在降落時，意外撞上一旁路燈，並直接掛在上面，讓在場民眾，包括國王、王后及公主全都目瞪口呆，所幸這名傘兵並未受傷。

西班牙12日歡度國慶，西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）攜王后和兩名小公主也到場觀看國慶閱兵式，共有4200名軍警人員、150多輛裝甲以及76架飛機參與閱兵。而有高達600次經驗的資深傘兵波索（Luis Fernando Pozo），則是負責帶着國旗跳傘入場，沒想到途中卻發生意外。

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在快要降落時，波索突然往一旁的路燈衝過去，雖然他努力操作降落傘的方向，但最後仍直接撞上路燈，還發出一聲「碰」的巨響，傘繩隨後纏繞在路燈上，更使得他懸在半空中下不來，現場成千上百位民眾全都瞪大眼睛。

所幸他最終在國王及民眾的一片熱烈掌聲中，毫髮無傷地順利脫困，並撤離遊行會場。事後桑切斯（Pedro Sanchez）、國防部長費爾南德斯（María Margarita Robles Fernández）等人則對波索表達感謝，並稱許對方在這次事故中臨危不亂，讓意外順利回歸平靜。國王也親自慰問波索，不過他本人的表情看起來卻是尷尬不已。

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