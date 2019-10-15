習近平出訪的特別主角　元首座駕揭開中國汽車產業秘密

到北京時間10月14日，中國國家主席習近平已結束南亞巡訪，回到北京。當外界仍津津樂道於他在印度、尼泊爾的言行時，卻很少有人留意到與這位中國元首隨行的另一個特別角色。

它就是先中國代表團一步飛抵金奈，於10日時參與了印方迎接綵排活動的中方領導人座駕。根據釋出的新聞資料顯示，這些轎車都是中方自2018年開始列裝的紅旗N501型轎車。到12日時，中方首腦座駕又隨班機飛抵加德滿都，並在14日前後返回北京。

這幾輛目前名義上代表了中國汽車工業最高水平的「中國國產紅旗專車」，也成了解讀北京對中國汽車產業態度的一個關鍵細節。

北京不再尋求客隨主便

環顧全球，大國首腦對座車都有執着，譬如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以及美國總統特朗普（Donald Trump）對「本土製造」、「自備專車」考量都很突出。

普京的專車叫「金色俄羅斯」，由俄羅斯本土製造，有6噸重、6.6米長。它取代了普京此前選用的奔馳S系列，這輛專車在2018年5月他的就職典禮上首次亮相，是由俄羅斯國家汽車工程研究院(NAMI)研製，這也意味着自蘇聯解體後俄羅斯首次擁有了國產總統專車。

特朗普也有自己的專車，後者名叫「凱迪拉克一號」，也叫「陸軍一號」，綽號「野獸」，於2018年9月特朗普參加聯合國安理會會議時首次亮相。資料顯示，該車價值150萬美元，全長5.49米，整個車體由高強度鋼、鋁合金、鈦合金和陶瓷等材料構成，非常結實，其防護性能甚至能與裝甲車一較高下。

相比之下，中方在2017年前後仍本着「客隨主便」的傳統，但到了2018年，中國也逐漸改變了傳統。其行為甚至不亞於廣告。

隨着習近平在2012年12月建議中方要人選擇國產汽車，到2013年，外界就發現，此前偶爾在重大事件中露面的紅旗轎車就逐漸重回外事領域。這對於希望借「自主品牌開拓國際化版圖」的中國汽車產業來說，無疑是某種最為直接的硬廣告。

這樣一來，中國第一汽車集團在當年剛剛公開展示的紅旗L5及L9型轎車就有了充分展示的空間。在2013年4月25日，北京便借迎接時任法國總統的奧朗德（Francois Hollande）的機會，為剛剛走出生產線的紅旗L9型轎車做了一場「發佈會」。

到2014年，中國還在亞太經合組織（APEC）北京峰會期間，將當時才投放市場的紅旗L5型轎車作為會議官方用車。到2015年，白俄羅斯還專門使用紅旗L5型轎車作為檢閲專用車輛。這也成了中國豪華轎車輸出海外的罕見一頁。

紅旗轎車最為經典的型號莫過於第一代推出的CA770型，該型轎車雖然在技術上存在不成熟的一面，但在中國國內有着不容忽視的崇高地位。（新華社）

習近平的新座駕意味着什麼

在2018年7月21日，習近平抵達塞內加爾進行國事訪問時，掛着中國五星紅旗的「紅旗」轎車一出現在中國央視《新聞聯播》的畫面中，就引發了汽車產業人士的驚詫。

對汽車業界人士來說，中國代表團選用的這批新車大有來頭。它們並非使用了多年的紅旗L9型，而是一汽集團自2016年開始研發，並一度被列為「新型商業項目」的紅旗N501型。

由於N501型在具備紅旗傳統型號CA770型（即毛澤東、周恩來等中國早期領導人長期選用的型號）的外觀時，又具備不亞於梅塞德斯奔馳S級轎車的動力。因此，很多分析人士認為，北京在這場外事活動中的想法可能遠超想象。

考慮到生產紅旗轎車的中國一汽集團有「2020年時，銷售10萬輛紅旗汽車；2025年時，賣出20萬輛車；到2035年時，賣出50萬輛車」的驚人規劃，來自中國國家主席的廣告就顯得很有價值。

中國汽車產業的關鍵一步

很快，外界就逐漸在北京的更多外事活動中看到了紅旗N501型的身影。

從2018年11月29日的阿根廷二十國集團（G20）峰會開始，進入2019年後，從意大利、法國、摩洛哥，到俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦，再到朝鮮、日本，包括本次印度之行，習近平的每次出訪，都有該型轎車的出沒。

對中國汽車產業來說，紅旗轎車的意義即便不如以往，但中國仍希望將其作為自身汽車工業最高水平的象徵。（新華社）

的確，紅旗系列轎車作為「中國製造」的高端產品，他的歷史可能仍是一部模仿史。

資料顯示，第一代「紅旗」是在美國克萊斯勒「帝國」和蘇聯吉爾-111系列轎車的基礎上展開研發的；第二代「名仕」系列汽車是基於奧迪100展開改造的；第三代「盛世」借鑑了豐田皇冠的技術細節；此後的HQE型也有着勞斯萊斯「幻影」的影子。但到了最新一代的N501，其呈現出的外觀就有了更多自主知識產權的意義。

有分析認為，隨着中方此前的外事活動專用車「紅旗L5型」已經逐漸向民用市場開放，以L5為研發基礎，試圖成為新一代中國高端名品的紅旗N501的意圖就逐漸浮現。

儘管該型汽車最終不太可能進入民用市場，其技術細節也難以輕易曝光，但當外界對中國的高端轎車產生興趣時，北京此舉就達到了目的。這對於擁有70年開發歷史，正在力求實現從「技術跟隨」到「技術引領」的跨越式發展的中國汽車產業來說，也是值得觀察的一步。