金正恩騎白馬登白頭山　原來背後有玄機？

朝鮮最高領導人金正恩10月16日騎馬登上白頭山，並前往位於中朝邊境的三池淵郡建設工地視察。韓媒分析當中玄機，原來每當朝鮮遇到難關，金正恩就會造訪該處，故此關注他是否之後會作出重大決策。

朝中社：雄姿英發大義凜然

據朝中社16日報道，金正恩此次騎馬所行的白頭山行軍路，在朝鮮革命史上具有重大意義。

報道形容，金正恩「騎着白馬凜然屹立在白頭靈岳，深切回眸發出白頭山岳般的信念和意志」，又指他「雄姿英發、大義凜然」、「嚴肅而炯炯有神的眼光煥發出天降名將的肅穆光芒」。

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專家：可能有新的政策方向

韓聯社報道，由於朝鮮將白頭山和三池淵郡當作「朝鮮抗日革命活動聖地」來宣傳，因此金正恩到訪當地具有重要的政治象徵意義。每當朝鮮遇到難關時，金正恩都會造訪此處，今後他是否會就無核化談判等作出重大決策備受關注。

中央社引述韓國智庫「峨山政策研究院」（Asan Institute for Policy Studies）研究員申範澈指出，過去金正恩也曾在做出重大政治決定前，去攀登白頭山。專家認為，金正恩再登白頭山，可能暗示擁有核武的朝鮮將採取新的政策方向。

白頭山即長白山，廣義的長白山是中國遼寧、吉林、黑龍江三省東部山地以及俄羅斯遠東和朝鮮半島諸多餘脈的總稱；狹義的長白山是指位於白山市東南部地區，東經127°40'～128°16'，北緯41°35'～42°25'之間的地帶，是中朝兩國界山。朝韓兩國均把白頭山認定為其民族發源地，朝鮮方面還有「白頭山血統」等說法。

金正恩：國家情況依然艱苦

與此同時，金正恩10月16日視察第二期工程進入收尾階段的三池淵郡內一些建設工地。他提出圓滿結束三池淵郡建設第二期工程、改造周邊地區和農場面貌的第三期工程所面臨的任務。

金正恩承認由於敵對勢力執拗的制裁和扼殺活動，國家情況依然艱苦，艱難險阻重重。

金正恩還批評以美國為首的反朝敵對勢力，強調「要堅持自力更生的偉大精神，揚眉吐氣地靠我們自己的力量開闢自己的前進道路，繼續好好過日子，以使敵人不舒心、傷腦筋。」

韓聯社引述分析指，今次視察旨在展示朝方在朝美工作層磋商破裂後不急於談判磋商，而是立志於自力更生發展經濟的決心。