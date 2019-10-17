特朗普致外交信予埃爾多安：「別做傻仔」　外界質疑是惡作劇

美軍突然撤出敘利亞，令當地局勢突然升温。為阻止土耳其入侵並攻擊庫爾德族，美國正準備向土耳其實施制裁。一封記載是10月9日寄給土耳其總統埃爾多安的親筆信，一下子受到全美國注目。

美國多個傳媒在16日紛紛報道這封信件。信件由霍士新聞首先公開，內容是特朗普在10月9日寄給土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan），要求對方立即停止進軍。

信中最觸目的句子，是「別當笨蛋」和「我遲陣子會致電你」。有傳媒稱在看到這封信的第一個反應是，這是否什麼惡作劇？

以下是信中的全文：

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總統先生你好，

讓我們來個好交易吧！你不想為成千上萬的人的死亡負責，我也不想為搞垮你土耳其的經濟負責——但是我會的。還記得在牧師布倫森的事件上，我已經做過一次。

我已經很努力地幫你解決一些問題了。你就別要讓世界失望，你可以達成一份好協議的。馬茲盧姆將軍願意和你談判，他已表示願意作出以前從未有過的讓步。我已秘密地隨此信附上了他給我的信的復印件，剛剛才收到的呢。

如果你以正確和人道的方式處理這件事，歷史會看好你的，否則會永遠把你當成魔鬼。別做硬漢，別當笨蛋。

我遲陣子會致電你。

特朗普 敬上

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特朗普其他署名信件，請按圖放大：

寄給外國元首 感覺很「不專業」

由於信中用字非常奇特，感覺很「不專業」，不少傳媒在獲得此信時都嚇了一跳。而且對比白宮過去公開特朗普寄給其他國家元首的信件，寄給埃爾多安的信明顯相差甚遠。MSNBC新聞直播甚至打趣說道：「這封信太怪令我們不得不懷疑是否真的」。

這樣的信件亦引起了網上激烈討論，部分網民的批評更尖酸刻薄得多：

Honestly this letter from Trump to Erdogan would make more sense if it were written in crayon on lined practice paper rather than on White House letterhead pic.twitter.com/YN97BuXgqk — Brian Klaas (@brianklaas) October 16, 2019

▲這篇文章若是用顏色筆和單行紙寫成，會更合適

Thanks to Hemingway app, I now know that the letter was written at a 4th grade reading level. https://t.co/cl3ZdCgufL via @NYTimes #trumpletter pic.twitter.com/f2IiSbOVnL — Scott Dawson (@scottpdawson) October 17, 2019

▲原來特朗普的英文寫作水平只有4th Grade

I present to you all, Trump's crazy letter as the Star Wars crawl pic.twitter.com/0ayBvJIz1F — Eric Koch (@EricDKoch) October 16, 2019

▲致埃爾多安，星戰版