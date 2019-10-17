瞬間看核爆：特朗普嘲眾院議長神經病　佩洛西籲為總統健康祈禱

美國總統特朗普，與民主黨眾議院議長佩洛西的互罵，已從「三流政客」進化成「小三生政客」。兩人隔空對罵更從白宮吵到網上……

特朗普上載這幅照片，反問誰才是神經病的在崩潰。（Twitter@realDonaldTrump）

美國眾議院10月16日以354票對60票，壓倒性多數通過決議，譴責特朗普下令美軍撤出敘利亞的決定。國會兩黨領袖隨後前往白宮，商討敘利亞事宜，但結果不歡而散，佩洛西等人提早離席。

佩洛西：「大家要幫特朗普健康祈禱」

民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，特朗普在會上大發雷霆，指責眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是「三流政客」（third-rate politician），形容特朗普當時有如在「崩潰」（meltdown）。

佩洛西後更正舒默，並說特朗普其實是在罵她「小三生政客」（third grade politician），並稱大家「應該要對特朗普的健康祈禱」。暗示特朗普已一把年紀，還要崩潰般大發雷霆，不知會否出現意外。

特朗普再貼民主黨離席後的照片，嘲諷民主黨才是一事無成。（Twitter@realDonaldTrump）

佩洛西悄悄地更換了特朗普上載的照片，成為自己的首頁照。（Twitter@SpeakerPelosi）

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特朗普：「神經病的佩洛西正崩潰！」

特朗普隨即在Twitter反擊，貼出3張開會時的照片，在其中一張佩洛西站起來指着特朗普似是開罵的照片，寫道：「神經病的佩洛西正在崩潰！」

還有一張是民主黨離開席後的照片，寫道：「一事無成民主黨，看看佩洛西和舒默，怒氣沖沖地衝出會議室！」

佩洛西沒有直接在網上反擊，但拿了特朗普上載，她在指罵特朗普的照片當成自己的Twitter首頁圖，似是感謝特朗普幫她找了一張標誌性照片。

特朗普現年73歲，是繼列根（Ronald Reagan）後最老的美國總統。但事實佩洛西現已79歲，比特朗普還要年長。