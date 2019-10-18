白宮鷹派顧問引述「假學者」發表反華言論　納瓦羅承認純屬虛構

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）向來是特朗普政府中的強硬鷹派，過去亦曾著書發表反華言論。有學者發現，納瓦羅書中引述的專家其實並不存在。納瓦羅也承認，虛構人物只是純粹為了趣味。

納瓦羅（右）至少在6本著作中提到過「專家」羅恩瓦拉。（視覺中國）

美國有線新聞網絡（CNN）10月17日報道，澳洲國立大學日本歷史名譽教授莫里斯鈴木（Tessa Morris-Suzuki）研究發現，在納瓦羅著作中出現的一名中國專家「羅恩瓦拉（Ron Vara）」在現實並不存在。莫里斯鈴木認為，羅恩瓦拉實際上就是納瓦羅，而羅恩瓦拉也類似納瓦羅姓氏的諧音。

莫里斯鈴木指出，「一開始我以為他是一位商人或是什麼領域的名人，我就在網絡上搜索，但他根本不存在。後來我才意識到，這應該是個諧音」。

納瓦羅承認，羅恩瓦拉的確是虛構人物。納瓦羅向首先報道事件的《美國高等教育紀事週報》（Chronicle of Higher Education）發表聲明，承認羅恩瓦拉虛構的，形容是「怪誕的設置和筆名」，只是單純出於「娛樂價值」。納瓦羅還補充道，「這麼多年過去了，終於有人發現隱藏在其中的一個笑話，真是讓人耳目一新」。

美國有線新聞網絡指出，自2016年美國大選以來，納瓦羅一直是美國總統特朗普（Donald Trump）在貿易問題上的高級顧問，也是特朗普政府內代表性的對華強硬派之一。

納瓦羅在近年來的作品中愈來愈多關注中國，「專家」羅恩瓦拉也愈來愈多地表達反華觀點並發表有關中國的種種奇談怪論，例如「吃中國菜，你一定是瘋了」或者「只有中國人能把皮沙發變成酸浴，把嬰兒床變成致命武器，把手機電池變成穿心炸彈」等。

莫里斯鈴木表示，納瓦羅在書中錯誤引用讓人「非常擔憂」。「這些書都很暢銷，它們當然需要保證事實正確。在一定程度上，納瓦羅把自己作為一個中國問題專家的名譽壓在這些書上，所以在這些書裏引用一個虛構人物的話真的很奇怪。」