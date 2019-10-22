首次全女班太空漫步特朗普搞錯　再度獲得400公里外的「溫提」

國際太空站破天荒派出全女班出艙執行任務，史上首次全女班太空漫步讓外界翹首以待。美國總統特朗普更與太空人通話，不過他錯指對方是首位出艙的女太空人，後者聞言立刻更正。

兩位女太空人科克（Christina Koch）和邁爾（Jessica Meir） 18日步出太空站，更換站外故障的太陽能電池充放電組件，歷時7小時17分鐘。此前共有13名女性先後完成太空漫步，科克和邁爾是第14位及15位。

今次是首次全女班進行太空漫步，太空總署在今年3月已開始有關計劃，但當時因未有足夠的女性太空服而作罷。太空總署署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）表示，下一個計劃是2024年讓「首位女性」登陸月球。

LIVE NOW: During today’s #AllWomanSpacewalk, we have helmet camera views so that you can see what @Astro_Christina and @Astro_Jessica experience as they work outside of the @Space_Station. Tune in & ask questions using #AskNASA: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) October 18, 2019

特朗普致電恭喜二人，讚揚她們是「兩位創造歷史的英勇太空人」。（AP）

在任務期間，特朗普致電恭喜二人，讚揚她們是「兩位創造歷史的英勇太空人」，又形容今次是「歷史性事件」，「這是首次有女性在太空站外，包括航天工程師科克和邁爾」。

邁爾回應指，她們不想得到太多表揚，因為已有很多女性太空人完成過太空漫步，今次只是「首次有兩位女性同時間身在站外」。

這並非第一次特朗普獲得身在400公里外、正在太空站工作的太空人提供「事實查核」（Fact Check）結果。2017年4月特朗普身在白宮與太空人惠特森（Peggy Whitson）通電話。他問她認為太空人何時會抵達火星。惟他似乎忘了，自己2017年3月簽署新法案，內容就是有關美國太空人前往火星的時間表。惠特森當時答道：「正於你（所簽署）的法案所指示，這大約在2030年代實行。」