【英國王室】表面風光無限　梅根忍淚訴苦：很少人問過我還好嗎

有關英國哈里王子與妻子薩克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的紀錄片Harry & Meghan: An African Journey（暫譯：哈里與梅根：一個非洲之旅）10月20日在英國獨立電視台（ITV）獨家播出。電視台18日將部分內容剪輯成宣傳片，梅根回答記者問題時一度哽咽。即使是習慣成為眾人焦點、本是明星的她，一入宮門深如海，確實有很多不足為外人道之處。

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

訪問片段其實是紀錄片的一部份。現年38歲的她2018年5月19日嫁給英國哈利王子（Prince Harry），2019年5月生下兒子亞奇（Archie），再成為這部紀錄片的主角之一。

英國媒體尤其是小報，向以追訪手法犀利的「狗仔隊」以及咄咄逼人的記者「著稱」。該國媒體起初善待快將嫁入王室的梅根，惟後來負報道愈來愈多，一時指她難以伺候、一時大爆她「娘家」的事，或是指她與其他王室成員不和。

當記者問她長期置身鎂光燈下對她的心理與生理的影響，梅根回答時語帶哽咽。她先是記者語帶關心的提問並說：「不是很多人問過我還好嗎？但這是背後會經歷到非常真實的東西。」她表示：「任何女人，尤其是她們懷孕的時候，都是非常脆弱，因此這是非常艱難的。」

她續道：「然後當你有一個新生兒，你知道，尤其是身為女人，這（些壓力）真是很多。在你嘗試成為一位新手媽媽與嘗試成為一位新婚婦人，還加上一些（壓力）。」

哈里王子婚後與妻子一同面對這些問題，並表示不能再就她私下承受痛苦當一個沉默的目擊者。王子之母戴安娜王妃因為躲避記者追訪死於車禍，令他長大後決心保護親人。他10月4日控告《太陽報》（The Sun）及《每日鏡報》（Daily Mirror），指該兩份報章偷聽他的電話內容。梅根此前在10月1日已控告《星期日郵報》（The Mail on Sunday），指控該報濫用私人資訊以及侵犯版權等。

梅根是非多：英國哈里王子和 梅根（Meghan, Duchess of Sussex）婚後分享兩人生活的情況變多。英國獨立電視台（ITV）為兩人製作的紀錄片10月20日獨家播出。片中梅根哽咽談及自己嫁入王室後受承受的壓力，看來又會成為不少人茶餘飯後的話題。圖為10月15日她（圖右）與哈里王子（左）出席英國兒童慈善組織——WellChild的頒獎禮。（AP）

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