伊萬卡訪名牌廠房宣傳力度十足　網民卻指「第一千金」唔識做

美國總統特朗普與女兒伊萬卡10月17日參觀法國奢侈品巨頭路易威登（LV）在美第三家工廠，她的一張照片引發網友激烈討論。

10月17日，參觀路易威登（LV）工廠期間，伊萬卡（右一）與丈夫庫什納交談。（Reuters）

綜合媒體10月20日報道，特朗普（Donald Trump）與女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）一起參觀了這一新工廠的車間，並與LV集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）和首席執行官伯克（Michael Burke）等一起為新工廠剪綵。

「我們自豪地慶祝全新的路易威登工廠開張，」特朗普在剪彩儀式上說，「路易威登，這個名字我太熟了，這些年（我）在這上面可是花了不少錢。」參觀過程中，特朗普還直接指着桌子上的一個包包說：「這個我之前見過。」

「不久之後，這家工廠就會僱傭500位技藝最精湛的工人，」特朗普說，「美國工匠的準確和完美無人能及。每年，路易威登將支付超過2,600萬美元薪資，這一數字會繼續增加。（品牌）將會在很短的時間內增加一倍工人，至1,000人。」

這是路易威登在美國開始的第三家工廠，前兩家工廠都位於加利州。

路易威登10月初簽署了特朗普政府「對美國工人的承諾」倡議。該公司承諾，將在美國投資、設廠、提供就業。

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剪了短髮的伊萬卡此行的裝扮看來十分幹練。她身着白色西裝、黑色西褲。然而，尷尬的是，不少網友注意到， 特朗普一行人到達LV工廠時，伊萬卡手上提的是一隻CHANEL的包。而進入車間開始參觀後，這個袋便神奇地「消失」了。

這一細節被發現後，大家開始紛紛討論起來，Twitter網友激烈爭論。有人說伊萬卡蠢蠢的；有人說伊萬卡此舉具有諷刺意味，非常荒唐；有人譏諷拎着CHANEL袋的伊萬卡「非常優雅」。

「伊萬卡拎着CHANEL的袋，去為美國的LV工廠剪綵，哈哈哈哈哈」有網友稱，「剪綵可是特朗普家族最擅長的事……就是看起來沒啥價值。」「有錢人去為那些只有有錢人才買的起的東西剪綵。」

有網友則發出質問，「現在我們的國家正在經歷危機，他們真的覺得路易威登更重要嗎？真的嗎？」