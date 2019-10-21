【新聞教室】日本天皇5月登基一次　10月又一次？

日本天皇登基大典「即位禮正殿之儀」即將在10月22日舉行，而22日亦成為了2019年特設的公眾假期。日本國民可安在家中，觀看電視直播見證德仁天皇宣告即位。 話說回來，在5月天皇不是已舉行登基儀式了嗎？這次登基和那次登基有什麼分別？

日皇德仁在5月1日即位，舉行首兩個「劍璽等承繼之儀」及「即位後朝見之儀」。（路透社）

日本天皇登基儀式分很多細項，單是與即位相關就有5個：「劍璽等承繼之儀」、「即位後朝見之儀」、「即位禮正殿之儀」、「祝賀御列之儀」與「饗宴之儀」。其中「劍璽等承繼之儀」及「即位後朝見之儀」，已在5月1日完成。

還有三個儀式要舉行

10月22日舉行的，是象徵天皇對外宣告即位的儀式「即位禮正殿之儀」，及宴請國內外代表與接受祝賀的「饗宴之儀」。饗宴之儀共舉行4場，除22日外，還有25日、29日及31日。

至於原定在同日舉行，外出巡遊接受國民祝賀的「祝賀御列之儀」因受颱風「海貝思」影響，將延期至11月10日才舉行。

這一系列的儀式被歸類為國事行為，是最高皇室禮儀之一，而且為天皇一生一次。

大嘗祭在11月舉行

在完成所有即位儀式後，天皇亦會舉行名為「大嘗祭」的天皇禮拜儀式。日皇每年均會舉行象徵祝願五穀豐收的「新嘗祭」，而新天皇登基後首次的新嘗祭，會升級為大嘗祭，以更大規模的形式隆重舉行。

大嘗祭目前預定在11月14至15日舉行。