泰國宮廷「空戰」　王妃西尼娜「過份進取」成敗因

泰國王室內部10月21日「變天」，國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布褫奪王妃西尼娜（Sininat Philatkalayanee，前譯詩尼娜）所有皇室和軍方銜頭。西尼娜在這套真實宮廷版的「權力遊戲」成為輸家，到底她為甚麼遭哇集拉隆功「閃電」褫奪身分？

在只有兩頁的泰國王室憲報中，哇集拉隆功列出現年34歲、曾任職軍方護士、後來官拜皇家衛隊少將的西尼娜之罪行：不忠。

泰國王妃西尼娜被指不忠及忘恩負義，其王室生活只過了短短80多天，相中的恩愛之情亦已煙消雲散。（Thailand's Royal Office）

西尼娜被指在5月反對空姐出身的王后素提達（Queen Suthida）加冕儀式，更曾公開提出反對，甚至是企圖運用影響力阻止素提達封后，並利用一切方式希望取得哇集拉隆功歡心，令自己可以上任「坐正」。

該憲報提到，即使西尼娜用盡方法，素提達的加晃儀式最終如期舉行。哇集拉隆功為了息事寧人和避免國家及王室形象受損，於是決定冊封西尼娜為像古代中國貴人的「昭坤帕」（Chao Khun Phra）銜頭。

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不過西尼娜被指對這個地位感到不滿足，對於王室傳統不理解，更涉嫌假傳聖旨，因而被批評是以個人利益凌駕一切，結果王室認為她沒感恩，最終決定將西尼娜「打入冷宮」，連原本刊在泰國王室網站、關於她的簡介都已被消失。

這一切都反映了「好戰派」的西尼娜在王室「空戰」中，成為素提達的「擊墜目標」，為上映不足三個月的泰國宮廷鬥爭劇劃上句號。

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