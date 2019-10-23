王妃被廢公主出逃 各國輪番上演「宮心計」

紅顏未老恩先斷，最是無情帝王家。

這句話說的正是剛被冊封泰國王妃三個月的西尼娜（Sininat Philatkalayanee）。

泰國王室10月21日宣布，國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）決定剝奪王妃西尼娜的所有皇室和軍事頭銜。其理由是西尼娜「嚴重的不服從行為」，包括「對國王不忠」和「因個人野心違反王后蘇提達命令」。

一夜間，西尼娜從王妃和少將變為了平民，不得不說國王瑪哈真狠。要知道，西尼娜曾是瑪哈十分寵愛的王妃，此前王后素提達（Suthida Tidjai）上位還不到3個月，瑪哈就西尼娜封妃。泰國皇室還十分罕見地公布了一系列王妃西尼娜的照片，和官方的「個人介紹」。種種迹象都顯示出了瑪哈對西尼娜的寵愛。

當時，不少輿論還認為西尼娜是泰國王室的「甄嬛」（中國熱播宮鬥劇《甄嬛傳》中女主），與素提達出身和上位之路十分相似，之後的泰國後宮定不平靜。

愛你的時候把你寵上天，不愛你就一腳將你踢開。萬萬沒想到，西尼娜的王妃皇冠僅僅帶了三個月，就被摘掉。這活不過三集的節奏實在讓人大跌眼鏡。

事實上，類似的「宮鬥」情節在其他國家的皇室之中也屢見不鮮。例如汶萊國王哈吉·哈桑納爾·博爾基亞（Haji Hassanal Bolkiah）有過三個妻子：一個王后，兩個王妃。第一位妻子是王后薩莉哈，她與哈吉結婚50年，生了6個孩子，兒子也是王儲，其地位穩如泰山。

文萊國王（左）也曾有過兩個王妃，但都以「休妻」收場。（VCG）

第二個妻子名為米麗亞姆，早年是空姐，年輕貌美的她很受哈吉的喜愛，還被授予王妃的頭銜，為哈吉生了四個孩子。本以為她穩坐王妃之位，沒想到哈吉卻突然與其離婚，並收回了她所有的封號和頭銜，卻沒有公布理由。哈吉的三王妃名為阿茲里納斯，是一名人氣女主播，但其婚姻僅僅維持了五年，最終哈吉與阿茲里納斯離婚，剝奪了阿茲里納斯頭銜，同樣也沒說出離婚的理由。

離婚和廢妃的狗血劇情讓人歎為觀止，出逃王妃和公主也同樣讓世人大跌眼鏡。

2019年7月，現年45歲的迪拜哈雅王妃帶着兩個孩子和一筆鉅款從迪拜逃往歐洲，引起了軒然大波。自哈雅王妃逃出迪拜後，再也沒有露面。沒有人知道哈雅出逃的具體原因，也沒人知道她目前的狀況如何。

沒有人知道哈雅王妃（左）到底因何原由出逃迪拜。（VCG）

同樣從王室出逃的還有迪拜的兩位公主湘莎（Shamsa）和拉蒂法（Latifa）。拉蒂法曾發佈了一段40分鐘的視頻，親口講述了逃離父親的原因。她說：「我的父親只在乎他自己……每個人都知道他是個什麼樣的人……他是世界上最殘酷的人。」

除了皇室夫妻間，兄弟妯娌的「宮鬥」劇也不時上演。

日本德仁天皇的家族也花邊十足。《紐約時報》曾形容日本皇后雅子是一名「不情願出嫁的新娘」，這樣的形容來源於雅子在日本皇宮中的處境。據法國國際廣播電台報道指出，德仁皇帝十分深愛皇后雅子，但由於皇后一直沒有生育子男性子嗣，而遭到了保守派的指責。德仁與保守派抗爭過，卻屢屢遇到挫折，雅子皇后也自嫁入皇家後鬱鬱寡歡、日漸消沉。

雅子皇后（右）因沒有生育子男性子嗣，而遭到了保守派的指責。（AP）

但德仁的煩惱不止如此。他還得處理和親弟、宮內錯綜複雜的關係。台灣中時電子報曾報道說，明太子德仁和次子文仁關係也不和睦，一直以來明爭暗鬥。由於德仁與太子妃雅子一直膝下無子嗣，更一度有建議打破慣例，讓德仁獨女「愛子公主」繼承王位，不過受多方阻撓。在皇室苦無繼承人時，文仁為皇室添丁誕下「悠仁王子」。文仁自己也曾表示，很少有機會與皇太子和太子妃交流。

而說到妯娌不和的「宮斗劇」，英國的凱特王妃（Kate Middleton）和梅根王妃（Meghan Markle）便是一大代表。英國威廉王子（William Arthur Philip Louis）和哈里王子（Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor）這對曾經形影不離的好兄弟也因為雙方妻子不和心存芥蒂。

此前3月，哈里王子與梅根兩人計劃搬出搬出肯辛頓宮。讓外界猜測哈里有意與威廉分家。近日，哈利在接受媒體採訪時首次坦誠自己與威廉多方面不合，並聲稱兩人「確實走在不同道路上」。

以上種種的皇家事例，足以說明一個現實：政治都是殘酷的，皇室家族也不例外。雖然在21世紀的今天，一個國家的皇室更多的是象徵意義，但皇室所擁有的巨大財富和（限定）的權力依舊是皇族們搶奪的焦點。在這兩者的面前之下，情情愛愛就顯得無足輕重。畢竟政治不是詩情畫意，皇族之爭不是兒女情長，而是你死我活的鬥爭。這也是為何人們在談論皇權鬥之時，總會唏噓道出「最是無情帝王家」。