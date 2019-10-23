日皇「饗宴之儀」餐單公開　最高日本料理與鳳凰皇室糖果盒

日本德仁天皇10月22日正式宣布登基，同日舉行「饗宴之儀」在皇宮宴請國內外來賓。宮內廳公開招待的餐單，這道由東京王子大飯店總廚製作的最高級晚餐，內容會是什麼？

荷蘭國王威廉亞歷山大、皇后馬克西瑪與德仁天皇夫婦道賀。（VCG）

饗宴之儀是天皇即位禮的其中一環，共舉行4天。在首天的22日，德仁天皇招請了約400名賓客，包括汶萊蘇丹哈桑納爾（Sultan Hassanal Bolkiah）、瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）、荷蘭國王威廉亞歷山大（Willem-Alexander）、英國查里斯王子等。

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「饗宴之儀」的九道菜

當日的晚餐，是由東京王子大飯店（Prince Hotel）總廚高橋慶太所準備的美食。高橋接受日本放送協會（NHK）訪問，表示這道菜為滿足每位來賓，在調味特別下了工夫，配上豐富多彩的佈置：「相信只要一看就能知道這是一道慶祝佳餚，讓世界各地的來賓感受到日本料理的傳統。」

晚餐各有九道菜，據悉基本承襲平成明仁登基時的菜式，並由小碟構成。包括：使用蒸鯛魚與百合根等製作的前菜；煙熏三文魚的醋拌凉菜；蘆筍牛肉捲烤菜；落有魚翅和舞茸的茶碗蒸温菜；炸蟹、沙鮻魚、雞的三色炸菜，另配松葉蕎麥麵；加有竹筍和香菇調味的飯；落有伊勢龍蝦及松茸的清湯；草莓、香瓜、木瓜製成的水果小盤；和一些日式糖果。

九道菜組成的日本皇室最高料理。（日本宮內廳）

向每名來賓贈送的純銀製糖果盒，盒內裝滿了金平糖。（日本宮內廳）

純銀製金平糖糖果盒

除了晚餐外，每位出席饗宴之儀的來賓都會收到一個名為「Bonbonniere」（ボンボニエール）的糖果盒。「Bonbonniere」源自法語，日本皇室習慣會把裝有金平糖的糖果盒作為宴會贈品，贈送每位來賓。

NHK報道指當晚贈送的糖果盒為純銀打造，直徑大小6厘米，盒面雕有鳳凰，印有象徵皇室的菊花紋章，形象同樣承襲平成明仁登基時贈送的糖果盒。糖果盒由宮內廳指定的銀器店，位於銀座的宮本商行製作。