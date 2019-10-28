巴格達迪與拉登恐怖末路　白宮戰情室直播　照片揭兩代總統大不同

時隔八年，白宮戰情室再成為播放恐怖分子頭目「死亡直播」場地。美國總統特朗普27日宣布確認ISIS組織首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死，他與一些官員在戰情室內觀看行動片段。這個場景與2011年美軍突襲「基地」組織首領拉登（Osama bin Laden）有何不同？讓我們回看兩張分別攝於2019年及2011年的照片。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月27日在白宮召開新聞發佈會暨電視直播演講宣稱，「昨晚美國已將令世界頭號恐怖組織首領繩之於法。」特朗普稱，自己同官員們一起「像您看電影一樣」監視了整個行動，巴格達迪 「全程嗚咽、哭泣、尖叫」，直至地道盡頭，「引爆了身上自殺式背心裏的炸彈，炸死了自己和他的三個孩子。」

特朗普政府再三公布大事發生，圖為10月27日發佈會現場。此前一天10月26日，美國白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）表示，特朗普將於27日上午9時在白宮發表重大聲明。特朗普自己亦在推特上透露，發生了一件很大的事。（AP）

白宮已公開特朗普此前一天10月26日在白宮西翼地下的「戰情室」（Situation Room）觀看刺殺巴格達迪行動監控的照片。「戰情室」是白宮專門應對國內外突發的、事關美國安全的事宜，進行磋商的工作室。一般與會者包括美國總統、副總統、國務卿、國防部長、參謀長聯席會議主席、中央情報局局長、國家安全顧問等在內的國家安全委員會成員。

不過，特朗普政府「戰情室」出鏡陣容較小，僅6人。他們全部正襟危坐，穿西裝或軍裝、繫領帶、全部正面入鏡。

其中，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）、國安顧問奧布萊恩（Robert O' Brien）同特朗普一樣，直視鏡頭；其餘三人則看向監控畫面，包括副總統彭斯（Mike Pence）、國防部長埃斯珀（Mark Esper）等人。

白宮亦曾公開奧巴馬（Barack Obama）政府2011年5月1日「戰情室」，監控突襲拉登的現場畫面。拉登2004年公開對美國九一一恐襲事件負責。

奧巴馬政府出鏡陣容較為龐大，有13人，打扮以休閒或商務為主。坐在角落的奧巴馬身着保羅（Polo）衫、薄外套，弓着身子趨前看向監控畫面。而國務卿希拉里（Hilary Clinton）亦身穿類似西裝外套的外衣，且觀看直播時似乎感到緊張，右手掩口。

2011年5月1日，奧巴馬政府的官員擠在白宮戰情室內，觀看拉登被殺的過程。（Reuters）

鏡頭捕捉到的奧巴馬政府「戰情室」13人，像是每間辦公室裏的普通人，沉浸工作良久，無暇關注房間左上角那枚蒙塵的監控攝像頭。相比之下，觀看突襲巴格達迪行動的特朗普政府六人，全部在準備就緒的情況下，拍下這張照片。