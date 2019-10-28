阿根廷前總統「再上場」任副總統　強勢回歸是「魔鬼」或「天使」

阿根廷總統大選10月27日結束，反對派中間左翼候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）勝出，他的競選拍檔、該國前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）將擔任副總統。 外界對新政府否解決經濟問題抱懷疑態度之餘，克里斯蒂娜再度走馬上任亦引發爭議：這名阿根廷政界響噹噹的前總統，不但陷入貪污等眾多醜聞，更被指是令當年阿根廷陷入經濟危機的元兇之一；與此同時，她卻受當地草根歡迎。 對阿根廷來說，她將會是「神仙的化身」？還是「地獄的使者」？

克里斯蒂娜：克里斯蒂被指是令當年阿根廷陷入經濟危機的元兇之一，同時卻受當地草根歡迎。（AP）

魔鬼之說：克里斯蒂娜劣績斑斑

「我是克里斯蒂娜，是傲慢的八婆，獨裁主義者。」克里斯蒂娜2019年在回憶錄中寫道。這句可圈可點的說話，正好反映她是一個充滿爭議的政客。

克里斯蒂娜2007年從丈夫基什內爾（Nestor Kirchner）手中接過權柄，成為阿根廷第二位女總統。不過她2015年任滿卸任時，卻被形容是一個慘痛的失敗者。外界批評奉行貝隆主義（Peronism）的克里斯蒂娜，不但是專制民粹主義者，更以福利支出和貪污腐敗使阿根廷經濟破產，導致當地陷入經濟危機。

她同時亦捲入了一系列涉及賄賂、洗錢、腐敗，以及掩蓋伊朗涉及恐怖主義爆炸案等指控，惟她多次否認指控，並質疑背後有政治動機。

克里斯蒂娜：外界批評克里斯蒂娜是專制民粹主義者，導致當地陷入經濟危機。（AP）

天使之說：克里斯蒂娜的政治魅力

在政治上，克里斯蒂娜對阿根廷人有深厚影響，她不但是有才華演講者，更被視為現代版「阿根廷國母」貝隆夫人（Eva Perón）。

貝隆夫人關心勞工階層，深受阿根廷平民愛戴。克里斯蒂娜亦然，她的派錢及社會救助等民粹計劃盡得當地草根支持。她同時充滿政治智慧，在捲土重來的同時選擇不競逐總統之位，而是讓立場較為溫和費爾南德斯上位。這不但消除外界對她渴望權力的疑慮，亦能減少關鍵中間派選民的反感。

布宜諾斯艾利斯大學歷史學教授卡薩雷托（Samanta Casareto）形容，克里斯蒂娜代表着捍衛整整一代人的社會權利，同時亦代表一名有能力的女人。

克里斯蒂娜：市場擔心左翼新政府會走上經濟鎖國及派錢等收買民心的回頭路。（AP）

阿根廷未來是福是禍？

巴西右翼總統博索納羅（Jair Bolsonaro）形容這兩名正副總統為「左翼強盜」，並警告克里斯蒂娜的回歸，意味阿根廷正開始向委內瑞拉方向發展。費爾南德斯8月初選大勝時，亦一度觸發股市及匯率大跌。

外界的擔心不無原因，克里斯蒂娜當年上台後走回貝隆主義舊路，推行國有化、價格管制、外匯管制、大幅增加政府開支等政策。由市場友善馬克里政府，轉為提出「社會契約」的左翼反對派上台，市場擔心後者會走上經濟鎖國及派錢等收買民心的回頭路，讓通貨膨脹稍有好轉的阿根廷，經濟再度出現問題。

分析相信，以克里斯蒂娜的個性，她很可能希望再次成為阿根廷政治的主要人物。不過，外界同時希望費爾南德斯能主導大局，採取較為溫和的路線，但若費爾南德斯表現不佳，則可能是選民要求克里斯蒂娜扮演更重要角色。