美媒：希拉里擬「再戰」2020年總統大選　正在等「他」退出

美國大選2020年明年舉行，民主黨爭奪黨內提名的競爭愈來愈激烈，美國前國務卿希拉里被指有意再次參選。

美國《國會山報》10月27日報道稱，美國前總統克林頓（Bill Cliton）的前戰略顧問莫里斯（Dick Morris）10月27日在接受紐約一檔清談節目主持人採訪時表示，美前國務卿希拉里（Hillary Clinton）很可能會再次「參戰」2020年總統大選。

莫里斯說：「我感覺是她想這麼做，她覺得有權這麼做。她覺得必須這麼做。她覺得上帝將她放在地球上去這麼做，但她猶豫，因為她認為這個時機是不好。」

他解釋道，她所憂慮的是，反性侵運動#MeToo仍然佔據新聞版面。她丈夫昔日的性醜聞，有可能對她的競選運動產生負面影響。

關於時機，莫里斯說，「她得等到拜登（Joe Biden）退出，因為拜登顯然是（民主黨總統候選人隊列裏的）下一個人選，如果他退出，她就有機會了。」

莫斯里說：「她必須等到拜登退出，因為他顯然是隊伍中下一個人，如果他走了，那就有個她（可填補）的空缺。那時，所有民主黨人都在說：'『哦，我的上帝，我們要提名沃倫（Elizabeth Warren）……我們需要一個溫和派走出來。』希拉里會拿出她的證明，然後說：『我是一個溫和派。當我丈夫是總統時我就是這樣，現在我也是這樣。』

希拉里2008年在民主黨的初選中敗在奧巴馬（Barack Obama）手上，她2016年在大選中又成為共和黨候選人特朗普的手下敗將。外界不時傳出希拉里再戰2020年美國總統大選的傳聞。

希拉里2019年3月首次表明不會參加2020年總統選舉，但她同時也表示，將繼續為抱有信念的事情發聲和工作。