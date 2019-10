【英國王室】英女王裁縫兼好友寫新書揭秘　五個秘密你又知幾多？

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的王室生活神秘,坊間亦因此有不少傳聞。她的好朋友兼裁縫即將推出新書,分享兩人的趣事和英女王的秘密,為大家掀開神秘面紗。

凱利(Angela Kelly)自2002年擔任英女王助理兼裁縫,新書《The Other Side of the Coin︰ The Queen, The Dresser and the Wardrobe》獲王室授權,會在10月29日推出。《Hello!》周刊在新書上市之前,率先揭露書中英女王的五個秘密:

英國王室:凱利的新書會在10月29日推出。(Twitter)

1. 專人穿軟新鞋

過去不少傳聞指英女王會找專人幫她先穿軟新鞋,讓她穿起來更舒適。誰又能擔起這個重任,「捷足先登」英女王的新鞋?

凱利在書中證實傳言,並指自己就是做這件事情的人。她指出:「英女王只得很少私人時間,也沒有時間穿慣一雙鞋。由於我們鞋子尺碼相同,所以最合理的方式就是這樣。」

英國王室:英女王的新鞋都有專人幫她先穿軟,這名專員就是她裁縫兼好友凱利。(Getty Images)

2. 英女王與「占士邦」

英女王2012年倫敦奧運開幕時,曾經有過精彩出場:英女王在丹尼爾克雷格(Daniel Craig)飾演的「007」陪同下離開白金漢宮,並登上直升機,再從天而降。

凱利揭露當中秘密,指金像導演丹尼保爾(Danny Boyle)邀請英女王參與開幕。負責傳話的凱利憶述,英女王當時僅思考約5分鐘就答應。凱利指英女王覺得這個主意「很正」,並指占士邦來「拯救」她,她必須說一些話。

最後,英女王選擇說「Good evening, Mr Bond」,造就經典一幕。按此重溫英女王與占士邦的經典影片。

英國王室:英女王2012年倫敦奧運開幕時,在直升機從天而降。(Getty Images)

3. 奧巴馬妻米歇爾抱英女王犯規?

美國前總統奧巴馬(Barack Obama)夫婦2009年到英國訪問時,米歇爾(Michelle Obama)曾與英女王擁抱,違反不能觸碰王室成員手部以外身體部位的禮儀,備受非議。

當時英女王亦自然地將手放在米歇爾腰間,凱利形容,英女王表現出面對另一位偉大女性的愛戴和尊重,又指這是自然反應,所以有關禮儀不必堅持到底。

英國王室:英女王喜愛美國前總統奧巴馬妻子米歇爾。(Getty Images)

4. 皇家洗禮禮服以濃茶染色

英女王2004年要求凱利為皇家洗禮製作一件禮服(royal christening gown)的複製品,凱利到意大利採購花邊後,與另一名裁縫以9個月時間製作。

為了使它看起來更真實,她們將每條花邊都染上約克郡(Yorkshire)的茶,英女王幾名孫兒洗禮時,都是穿上這件長袍。

英國王室:劍橋公爵夫人凱特之子、路易小王子(Prince Louis)受洗的禮服,原來是以濃茶染色。(Getty Images)

5. 愚人節整蠱英女王

凱利還講述她2006年在澳洲與英女王度過愚人節的惡作劇。

她指自己當時在英女王房間的陽台上,放置一隻玩具「笑翠鳥」(Kookaburra),假裝有一隻死的雀兒。英女王對這個大整蠱感到不滿,之後開玩笑指「你被解雇了」。凱利指這個玩具現在放置在溫莎堡(Windsor Castle)英女王客廳梳化背後。