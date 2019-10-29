【英國王室】英女王裁縫兼好友寫新書揭秘　五個秘密你又知幾多？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的王室生活神秘，坊間亦因此有不少傳聞。她的好朋友兼裁縫即將推出新書，分享兩人的趣事和英女王的秘密，為大家掀開神秘面紗。

凱利（Angela Kelly）自2002年擔任英女王助理兼裁縫，新書《The Other Side of the Coin︰ The Queen, The Dresser and the Wardrobe》獲王室授權，會在10月29日推出。《Hello!》周刊在新書上市之前，率先揭露書中英女王的五個秘密：

英國王室：凱利的新書會在10月29日推出。（Twitter）

1. 專人穿軟新鞋

過去不少傳聞指英女王會找專人幫她先穿軟新鞋，讓她穿起來更舒適。誰又能擔起這個重任，「捷足先登」英女王的新鞋？

凱利在書中證實傳言，並指自己就是做這件事情的人。她指出：「英女王只得很少私人時間，也沒有時間穿慣一雙鞋。由於我們鞋子尺碼相同，所以最合理的方式就是這樣。」

英國王室：英女王的新鞋都有專人幫她先穿軟，這名專員就是她裁縫兼好友凱利。（Getty Images）

2. 英女王與「占士邦」

英女王2012年倫敦奧運開幕時，曾經有過精彩出場：英女王在丹尼爾克雷格（Daniel Craig）飾演的「007」陪同下離開白金漢宮，並登上直升機，再從天而降。

凱利揭露當中秘密，指金像導演丹尼保爾（Danny Boyle）邀請英女王參與開幕。負責傳話的凱利憶述，英女王當時僅思考約5分鐘就答應。凱利指英女王覺得這個主意「很正」，並指占士邦來「拯救」她，她必須說一些話。

最後，英女王選擇說「Good evening, Mr Bond」，造就經典一幕。按此重溫英女王與占士邦的經典影片。

英國王室：英女王2012年倫敦奧運開幕時，在直升機從天而降。（Getty Images）

3. 奧巴馬妻米歇爾抱英女王犯規？

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）夫婦2009年到英國訪問時，米歇爾（Michelle Obama）曾與英女王擁抱，違反不能觸碰王室成員手部以外身體部位的禮儀，備受非議。

當時英女王亦自然地將手放在米歇爾腰間，凱利形容，英女王表現出面對另一位偉大女性的愛戴和尊重，又指這是自然反應，所以有關禮儀不必堅持到底。

英國王室：英女王喜愛美國前總統奧巴馬妻子米歇爾。（Getty Images）

4. 皇家洗禮禮服以濃茶染色

英女王2004年要求凱利為皇家洗禮製作一件禮服（royal christening gown）的複製品，凱利到意大利採購花邊後，與另一名裁縫以9個月時間製作。

為了使它看起來更真實，她們將每條花邊都染上約克郡（Yorkshire）的茶，英女王幾名孫兒洗禮時，都是穿上這件長袍。

英國王室：劍橋公爵夫人凱特之子、路易小王子（Prince Louis）受洗的禮服，原來是以濃茶染色。（Getty Images）

5. 愚人節整蠱英女王

凱利還講述她2006年在澳洲與英女王度過愚人節的惡作劇。

她指自己當時在英女王房間的陽台上，放置一隻玩具「笑翠鳥」（Kookaburra），假裝有一隻死的雀兒。英女王對這個大整蠱感到不滿，之後開玩笑指「你被解雇了」。凱利指這個玩具現在放置在溫莎堡（Windsor Castle）英女王客廳梳化背後。