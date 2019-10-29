英國新一本脱歐兒童讀物　卡梅倫「化身」小豬　約翰遜變牛牛

英國《獨立報》（Independent）10月28日報道，英國一本講述脱歐的兒童讀物即將在10月31日出版，繪本名為《我想離開這本書》（I Want To Leave This Book），在書中，全部政界人物都化身做小豬、牛等動物。

英國三朝元首2013年4月22日匯聚倫敦聖馬丁教堂出席周年紀念活動，最右邊的是約翰遜，文翠珊站在左二的位置，當時的首相卡梅倫居中，在右三的位置。（Reuters）

這本書的文字作者是勞曼（Richard David Lawman），繪圖部分則由威廉姆斯（Katie Williams）完成。

這本以動物為主人公的圖書裏，各政界人物都化身動物，粉紅色、名叫霍格特羅特（Percy Hogtrotter）的「小豬」代表前首相卡梅倫（David Cameron），文翠珊（Theresa May）則是一隻倉鼠，現任首相約翰遜（Boris Johnson）化身成為一頭蘇格蘭高地上的牛。

作者勞曼寫道：「豬是一種聰明的動物，他相信投票表決是明智之舉。但當他意識到事情並不像他想象的那樣發展時，他非常生氣。」

勞曼在介紹裏稱：「倉鼠代表的是文翠珊軟弱的政府，而大塊頭、高地牛約翰遜，是個大膽又傲慢的角色，眼睛被毛髮擋住了，所以看不到自己也將面臨同樣的困境。」

這本鮮明生動的兒童讀物問世，或將有助英國家長向孩子講述脫歐問題，《獨立報》文章提道，此前有研究顯示，32%的英國父母不懂得向自己的孩子解釋清楚英國目前的狀況。

儘管該書是專門為兒童閲讀創作的，但勞曼表示，各個年齡段與不同政治信仰的人都可以閲讀這本書。