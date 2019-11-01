特朗普棄紐約住址　「投奔」佛羅里達早有先兆？

美國總統特朗普（Donald Trump）10月31日在Twitter表示，已經將住址由紐約改為佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。他在入主白宮前，曾在紐約打滾多年，但卻因為不滿受到當地官員惡劣對待而決定「搬家」。不過有消息指，特朗普此舉其實是為了避稅，但無論如何，他上任以來早已視海湖莊園為「第二家園」，其次數比紐約「主場」更多。

特朗普本身是地產大亨，旗下物業遍佈全球，當然在美國亦佔不少。他平時除了留在華盛頓白宮外，更經常以自家物業公私兩用，因此令人質疑有公器私用之嫌。

美國多間傳媒綜合特朗普2017年上任以來的行蹤，其中全國廣播公司（NBC）指截至10月23日，特朗普出任總統1015日，當中有313日是在他名下不同物業內度過，另外有237日則留在他的高爾夫球俱樂部，加起來合共是550日，換言之他花了過半時間在自己的物業內。

特朗普上任後，甚少留在紐約的特朗普大樓。他指自己繳交數以百萬的稅款，但卻遭到當地政容的惡劣對待，其中一個矛頭正是市長白思豪。（AP）

居於「第二家園」近百日

NBC的統計指，特朗普在「第二家園」海湖莊園住了99日，新澤西州的貝德明斯特（Bedminster）高球俱樂部則有90日、鄰近華盛頓的維珍尼亞州、以及佛羅里達州的高球會則分別有77和58日。

特朗普亦23次入住與白宮只有數分鐘車程的特朗普國際酒店（Trump International Hotel），反而在2016年總統大選的「主場」、紐約特朗普大樓（Trump Tower）則較少使用，他至今只住過20日，或多或少反映了他希望減少留在紐約，避免超過逗留184日而要向紐約州繳交入息稅的規定。

特朗普外出時，總是傾向留在自己名下的物業，例如他在2018年訪問英國時，就抽空到自己的高爾夫球場展露球技。（Getty Images）

打球還是避世？

到底特朗普在甚麼時候入住這些地方？他通常都是與家人過周末時，他更形容海湖莊園是「南部白宮」，因此經常用來接待外國領袖或處理國事等。另外特朗普熱愛打高爾夫球，經常出入高球會見怪不怪，甚至連外訪時都會到自己名下的高球場。不過白宮多次拒絕證實他是否真的打球，結果大家都靠他在社交平台的活動猜測行蹤。

特朗普在2016年競選時，曾表示上任後會有很多工作而不會放假或打高爾夫球，更批評時任總統奧巴馬（Barack Obama）其身不正，結果三年過去，特朗普是否「走數」就交由大家自行判斷。