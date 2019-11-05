美前總統骨折後康復進度不錯　卡特：對死亡處之泰然

10月跌倒入院的美國前總統卡特（Jimmy Carter）11月3日在佐治亞州（Georgia）普萊恩斯（Plains）的耶穌來臨浸禮會聖經學院（Maranatha Baptist Plains）表示，自2015年醫生告知其癌症擴散至腦部時，他發現自己「對於死亡處之泰然」。

95歲的卡特稱：「我自然地假設，我將很快死去。我當然曾為此為祈禱，我沒要求上帝讓我活下去，但我希望衪給予我一個正確的態度面對死亡。然後我發現我絕對及完全地對死亡處之泰然。」

卡特微笑着說，生與死對自己來說真的不重要，除了他將想念家人、在卡特中心（Carter Center）工作以及在主日學教授聖經，「那些都是令人愉快的事情。」

卡特笑指，自己會想念家人、工作等等愉快的事件，除此之外，是生是死對於自己來說都不重要。（AP）

身體狀況欠佳

卡特在2019年10月1日度過95歲的日生。他在3月打破已故前總統老布殊（George H.W. Bush）享年94歲171日的記錄，成為美國最長壽前總統。惟這位美國前總統身體狀況近期備受關注。

他2015年被診斷出肝部和腦部患癌，同年12月宣布完全康服。他數月來跌倒3次；2019年5月他準備出外打獵時，在家中跌倒致髖骨骨折，需要接受手術。他10月更先後跌倒兩次；10月6日在家中跌倒，眉頭以上需縫14針，但他仍在同日前往田納西州出席仁人家園（Habitat for Humanity）的建屋活動。他在10月21日再次跌傷，盆骨輕微骨折，需留院治理。

卡特10月初受傷後仍出席慈善團體仁人家園（Habitat for Humanity）的建屋活動。（AP）

卸任後致力人道工作

卡特在1977年至1981年期間出任美國第39任總統，任內發生伊朗人質事件，連任失敗後積極參與人道工作，2002年獲頒諾貝爾和平獎。

曾稱看到中東和平是餘生願望的卡特在教堂上說，假如美國成為維持和平、環保政策及平權的超級力量，「這種超級力量就是我想要的」。