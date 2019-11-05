【Twitter王】特朗普掌白宮三年發逾一萬推文　每日兩條讚自己

美國總統特朗普（Donald Trump）自2017年1月上任以來，執掌白宮近3年，美國媒體統計，原來他在這段期間發布的Twitter貼文數目，達到逾1.1萬條。

特朗普10月11日在路易斯安那州舉行競選集會。（Reuters）

美國《紐約時報》11月3日發表題為《特朗普用1.1萬條推特重建美國總統路》的文章，通過逐條閲讀特朗普逾1.1萬條貼文、研究特朗普關注的帳戶，以及採訪幾十名政府官員、議員、Twitter高管和貼文涉及的普通美國人，得出以下要點，可幫助解讀特朗普如何「Twitter治國」。

1、特朗普的帶有人身攻擊性質的貼文，有近一半是在早上6點到10點之間發出的。此時，大部分情況下，沒有顧問在場。白宮曾有行政官員將總統一年裏每個月的工作時間表曝光給美國Axios新聞網，每天清晨在住所內發推特、打電話的這段時間被標註為「總統時光」（Presidential Hours）。

而有白宮社交媒體主管斯卡維諾（Dan Scavino）在場，若是公共場合，特朗普仍然不會發推特，因為特朗普需要佩戴看iPhone屏幕的老花鏡，或有礙觀瞻。這時如果需要，斯卡維諾將會私下用超大字體打印出Twitter貼文，給特朗普簽字同意。由此可見，特朗普也是有「偶像包袱」的人。

2、逾1.1萬條貼文裏，半數以上是在攻擊他人或某個事件。特朗普共用貼文攻擊移民570次，36次將新聞媒體稱為「人民公敵」。曾讚美獨裁者132次。

但特朗普逾2000條推文都在誇讚自己，即是平均約每天兩條。其中吹噓在集會等活動現場的人群規模、獲得的掌聲共183次；還有16次，特朗普稱自己是大家「最喜歡的總統」。

與此同時，特朗普在Twitter體現出來的英語水平，遭到媒體質疑。特朗普在10月20日發佈了一條有關敘利亞局勢的推特，引用美國防長埃斯珀（Mark Esper）的言論時，出現兩處明顯錯誤。

首先，美國《國會山報》指出，當天埃斯珀從未發表過類似特朗普提到的言論——「停火維持得很好，有一些小衝突很快就結束了，庫爾德人正在尋找新的定居點。」特朗普似乎張冠李戴將自己的話當成了引用。

其次，特朗普將埃斯珀拼成了埃斯珀蘭多（Esperanto，世界語之意）。

一名網友模仿特朗普說話的語氣稱：「埃斯珀、埃斯珀蘭多，這兩個都行，相信我。」另一名網友亦表示：「如果我們國防部長的名字真的是埃斯珀蘭多，那也挺好。」

《紐約時報》略帶嘲諷地評價稱：「在最初的Twitter被發布到特朗普帳號幾個小時後，白宮再次嘗試，終於正確拼出了埃斯珀的名字。」

今日俄羅斯（RT）新聞網認真分析稱，這只有兩種情況，一是特朗普對於拼寫埃斯珀的名字有障礙，二是他「成了（手機輸入法）自動改錯的受害者」。