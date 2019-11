英女王拒再穿真皮草　創英國王室先例

英國白金漢宮(Buckingham Palace)周三(6日)表示,將來為英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)所設計的任何新衣都不會使用真皮草,然而這並不代表英女王會將她已經擁有的皮草服裝捨棄,「女王將繼續再穿在她衣櫃中的現有服裝」。英女王相信是第一位公開拒絕真皮草的英國王室成員。

2010年,英女王聖誕節到教堂時身穿狐狸毛製成的帽,引起外界批評。(Getty Images)

英女王的服裝師凱莉(Angela Kelly)早前推出新書《The Other Side of the Coin: The Queen, TheDresser and the Wardrobe》,她在書中稱「如果女王必須在特別嚴寒的天氣下出席活動,她從2019年起都是穿假皮草來保暖」。白金漢宮如今終於證實這個說法。

英國在2000年立法禁止為採集皮草而畜養動物,是全世界首個國家設立有關的法例。呼籲禁止皮草買賣的善待動物組織(PETA)表示歡迎女王的決定,「這項新政策是新時代的標誌,因為如今95%的英國大眾已經拒絕穿真皮草」。

英國國際善待動物協會(Humane Society International-UK)理事長巴斯(Claire Bass)亦表示:「我們對於女王正式宣布不用草皮毛的決定感到非常振奮。」她又指這決定將發出一個積極的信息,代表皮草不再被視為潮流。