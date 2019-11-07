兩年前向特朗普舉中指　美國婦人今勝出地區選舉

美國11月5日地區選舉結束，維珍尼亞州女子布里斯克曼（Juli Briskman），當選勞登縣（Loudoun County）監督委員會。布里斯克曼2017年曾向特朗普的座駕舉中指，該幕被人拍下之後照片在網上瘋傳。率性的她因為這一幕而被公司解僱。

布里斯克曼在地區選舉贏得民眾支持。（Twitter）

布里斯克曼2017年在弗吉尼亞州斯特靈城騎單車時，剛好碰到特朗普坐在座駕往高爾夫球場出發。騎着單車的她向特朗普座駕舉出中指，以宣洩不滿。這幕正好被人拍到，相片後來在網上瘋傳，網民大讚她是英雄。

她亦將照片放上網，而且設定為Facebook封面相片和Twitter頭像。她工作的公司卻指她在社交媒體上發布淫穢資訊，破壞公司作為政府承包商的聲譽，所以將她解僱。

以民主黨身份參選的布里斯克曼在選區中獲得52％以上選票支持。她當選後表示，會關注當地教育，婦女權益及和環境問題。

勞登縣特朗普高爾夫俱樂部的所在地，布里斯克曼曾聲言，只要特朗普一現，她就會去抗議。

外界均視這次選舉為大選前哨戰之一。民主黨成功在維珍尼亞州取得參眾兩院多數議席，1993年來首度完全掌控維珍尼亞立法及行政機關。