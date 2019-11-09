法高官想睇人當眾小便　誘應徵者飲用「加料」茶啡

法國文化部一名高級官員在女性應徵工作者的咖啡或茶內施放利尿劑，再帶她們去散步，令這些女性因尿急被迫在他面前小解，這名官員被控性侵犯和違反藥物法，受害者多達200多人。

法國文化部一名高級官員在女性應徵工作者的咖啡或茶內施放利尿劑，再帶她們去散步，令這些女性因尿急被迫在他面前小解（unsplash@heftiba）

法國《解放報》報道，文化部前人力資源部門主任克利斯蒂亞．N（Christian N.）被控在2009年到2018年間對200多名女性下手，受害人大多數為應徵工作者。

《解放報》引述五名女性的描述，這位N先生在面試時請她們喝咖啡或茶，再邀她們到巴黎文化部附近散步很長距離，散步期間女子突然尿急，N先生就帶她們去塞納河畔，在一座橋下「解放」，N先生還用外套為她們遮掩。其中一名女子告訴《解放報》，這件事後，她因尿道感染在醫院住了四天。

N先生在面試時請女性應徵者喝咖啡或茶，再邀她們到巴黎文化部附近散步很長距離，當散步期間女子突然尿急，N先生就會帶她們去塞納河畔，讓她們在一座橋下「解放」（unsplash@heytowner）

據警方調查報告指，N先生在這些女性的飲料中加入強力利尿劑。他還被控用手機在桌子底下偷拍她們的腿。在一次他被一名女應徵者後當場揭發後，文化部報警處理。警方發現他的電腦內有200多名被害人的名單，還有照片，以及對這些女性在他面前小解的猥褻描述。

N先生在2018年10月被停職，3個月後被開除。法院消息人士證實，他被控的罪名包括濫用職權性侵犯、公務人員暴力行為、使用有害藥物、侵犯隱私和違反藥物法。

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