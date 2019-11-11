美國前駐聯合國大使新書爆料：兩高官曾拉攏我對抗特朗普

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）在新書爆料，指美國前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和前白宮幕僚長凱利（John Kelly）曾試圖拉攏她掣肘美國總統特朗普、對抗特朗普提出的部分要求，但她稱已拒絕兩人。

黑利指美國前國務卿蒂勒森及和前白宮幕僚長凱利]，曾試圖拉攏她掣肘總統特朗普。（Getty Images）

蒂勒森及凱利疑聲稱為「拯救國家」

《華盛頓郵報》報道，黑利新書《With All Due Respect》預定在11月12日上市，她在書中指出，蒂勒森及凱利向她聲稱，他們並非不順從，而是試圖「拯救國家」。

黑利指出，他們稱他們的決定符合美國最佳利益，而總統卻不知道自己在做甚麼。黑利說，蒂勒森還告訴她，如果不加以約束特朗普，就會有人喪命。

黑利：要求「危險」與「冒犯」

但黑利表明已拒絕蒂勒森及凱利，形容他們的要求「危險」與「冒犯」。《華盛頓郵報》指出，黑利在書中稱，她和其他為特朗普工作的的人有義務履行他的願望，因為他是人民選出的總統。

現年47歲的黑利，曾任南卡羅來納州州長，為印度裔美國人，她2017年開始擔任美國駐聯合國大使，至2018年10月宣布將於同年底離職。

對於黑利的新書，特朗普11月11日在社交網站發文為她宣傳，並祝她好運。